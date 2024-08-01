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Співпрацювали із Росією та торгували секонд-хендом у "ЛНР" — у Києві затримано групу осіб

1 серпня 2024 12:00
Валерія Барановська - редактор
У Києві легалізовували гроші від продажу секонд-хенду в ЛНР
Секонд-хенд. Ілюстративне фото: Волинь.info
Валерія Барановська - редактор

Групу осіб судитимуть за легалізацію коштів, отриманих від незаконної торгівлі секонд-хендом, яку вони здійснювали на тимчасово окупованій території Луганської області. Підозрювані конвертували прибутки у криптовалюту та обмінювали їх на гривні в Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 1 серпня.

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Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва передали до суду обвинувальний акт щодо чотирьох підозрюваних, які, діючи в складі організованої групи, займалися господарською діяльністю у співпраці з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. Надалі ці особи легалізували доходи, отримані від такої злочинної діяльності, в особливо великих розмірах

За даними слідства, підозрювані закуповували секонд-хенд в українських підприємців, після чого переправляли його через країни Європи до тимчасово окупованої території Луганської області.

В так званій "ЛНР" один із членів групи був зареєстрований як ФОП у незаконно створених окупаційних органах влади та продавав секонд-хенд через власну мережу магазинів.

Отримані від незаконної діяльності кошти підозрювані конвертували у криптовалюту та згодом обмінювали на гривні в Києві. 

"Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області, слідство здійснювалось у формі спеціального досудового розслідування", — йдеться в повідомленні.

Усім підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Харківщині викрили двох ворожих агентів, які передавали російським спецслужбам дані про маршрути переміщення українських захисників. Підозрюються священник УПЦ (МП) та співробітник "Укрзалізниці".

Раніше ми писали, що Одеська обласна прокуратура підтвердила та припинила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси. 

ЛНР суд ФОП гроші Луганська область прокуратура затримання

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