У Києві легалізовували гроші від продажу секонд-хенду в ЛНР

Секонд-хенд. Ілюстративне фото: Волинь.info

Групу осіб судитимуть за легалізацію коштів, отриманих від незаконної торгівлі секонд-хендом, яку вони здійснювали на тимчасово окупованій території Луганської області. Підозрювані конвертували прибутки у криптовалюту та обмінювали їх на гривні в Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 1 серпня.

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Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва передали до суду обвинувальний акт щодо чотирьох підозрюваних, які, діючи в складі організованої групи, займалися господарською діяльністю у співпраці з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. Надалі ці особи легалізували доходи, отримані від такої злочинної діяльності, в особливо великих розмірах

За даними слідства, підозрювані закуповували секонд-хенд в українських підприємців, після чого переправляли його через країни Європи до тимчасово окупованої території Луганської області.

В так званій "ЛНР" один із членів групи був зареєстрований як ФОП у незаконно створених окупаційних органах влади та продавав секонд-хенд через власну мережу магазинів.

Отримані від незаконної діяльності кошти підозрювані конвертували у криптовалюту та згодом обмінювали на гривні в Києві.

"Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області, слідство здійснювалось у формі спеціального досудового розслідування", — йдеться в повідомленні.

Усім підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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