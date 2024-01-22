Сотрудники пошли в ВСУ — в коммунальной сфере Киева заявили о нехватке кадров

Сотрудники коммунальной службы. Фото: dozorro.org

Около тысячи сотрудников коммунального сектора Киева присоединились к оборонным усилиям Украины, вооружившись и отправившись на фронт. В результате в столичном городе критически не хватает рабочих в этой сфере.

Об этом сообщи заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в комментарии "Вечернему Киеву".

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Нехватка коммунальщиков в Киеве

Пантелеев сообщил, что в коммунальных службах города всегда ощущалась недостаточность кадров, даже в мирное время. По его словам, работа здесь тяжелая, требует высокой ответственности и часто истощает.

Пантелеев также уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ и территориальную оборону оказались сотрудники различных коммунальных предприятий Киева, включая Киевтеплоэнерго, Киевводоканал, Киевкоммунсервис, Киевгаз и другие.

Он отметил, что особенно остро стоит вопрос нехватки сварщиков и водителей специализированной техники, включая операторов экскаваторов и водителей мусоровозов.

В свою очередь, в конце декабря 2023 года глава Госэнергонадзора Слободян заявил, что в Херсоне наблюдается дефицит энергетиков, так как большая их часть ушла на военную службу.

Напомним, что боец полка "Азов", 21-летний боевой медик "Оса" рассказал подробности своего ранения. Сам парень отмечает, что выжил только благодаря фарту.

Также мы сообщали, что в Украине новый закон о мобилизации должен способствовать призыву мужчин и поощрять военную службу.