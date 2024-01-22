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Співробітники пішли до ЗСУ — у комунальній сфері Києва заявили про нестачу кадрів

22 січня 2024 08:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Співробітники пішли до ЗСУ — у комунальній сфері Києва заявили про нестачу кадрів
Співробітники комунальної служби. Фото: dozorro.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Близько тисячі співробітників комунального сектору Києва приєдналися до оборонних зусиль України, озброївшись та вирушивши на фронт. В результаті у столичному місті критично не вистачає робітників у цій сфері.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв у коментарі "Вечірньому Києву".

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Пантелєєв повідомив, що у комунальних службах міста завжди відчувалася недостатність кадрів, навіть у мирний час. За його словами, робота тут важка, потребує високої відповідальності та часто виснажує.

Пантелєєв також уточнив, що серед мобілізованих до ЗСУ та територіальної оборони опинилися співробітники різних комунальних підприємств Києва, включаючи Київтеплоенерго, Київводоканал, Київкомунсервіс, Київгаз та інші.

Він зазначив, що особливо гостро постає питання нестачі зварювальників та водіїв спеціалізованої техніки, включаючи операторів екскаваторів та водіїв сміттєвозів.

Своєю чергою, наприкінці грудня 2023 року голова Держенергонагляду Слободян заявив, що у Херсоні спостерігається дефіцит енергетиків, оскільки більша їх частина пішла на військову службу.

Нагадаємо, що боєць полку "Азов", двадцятиоднорічний бойовий медик "Оса" розповів подробиці свого поранення . Сам хлопець зазначає, що вижив лише завдяки фарту.

Також ми повідомляли, що в Україні новий закон про мобілізацію має сприяти заклику чоловіків та заохочувати військову службу.

комунальні послуги
Київ
ЗСУ
робота
ЖКГ
військові
війна в Україні

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