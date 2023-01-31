Поют, насилуют и публикуют все в соцсетях — в Киеве ребята охотятся на девушек

Спаивают, насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых людей "охотится" на девушек
В Киеве группа молодых людей из пяти-семи человек 20-летнего возраста спаивают девушек, а потом насилуют и снимают все это на видео. Впоследствии кадры насилия и девушек в состоянии алкогольного опьянения распространяют в социальных сетях и в закрытых Telegram-каналах.
Об этом сообщила журналистка и общественный деятель Ярослава Кравченко в своем Facebook.
-
В Одессе переселенцы могут получить психологическую помощь: куда обращаться
-
Французский писатель представит фильм "Слава Украине" к годовщине вторжения рф
-
Календарь на февраль 2023: о каких важных праздниках и датах важно знать
-
Резников объяснил, почему США не хотят передавать Украине истребители
-
Какой праздник отмечают 1 февраля: приметы традиции и запрета этого дня
-
Украина может получить 2,3 млрд фунтов с продажи футбольного клуба Абрамовича: детали
-
Американская корпорация выделит $250 млн в поддержку украинского бизнеса
-
ВСУ объяснили, почему сегодня три раза объявляли воздушную тревогу
-
В Одессе незаконно производили и сбывали фальсифицированный алкоголь: "бизнесмены" предстанут перед судом
-
Общая мобилизация 2023: как должна проходить медкомиссия и можно ли ее обжаловать
Что известно о "схемах" молодых людей
"Подписница сбросила аккаунт ребят, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и ксаноксом, потом снимают их без сознания, голыми, есть видео сцен изнасилования руками и выкладывают это в Instagram и в закрытые Telegram-группы", — рассказала Кравченко.
По ее словам, группа молодых людей из Ивано-Франковска (это компания пять-семь человек по 20 лет), переехали в Киев, и решили сделать "забаву", которую называют "Покажем вам какие кругом шл***и".
"Имею полное ФИО, регистрацию машины — главного из них — Андрея Ярины. Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом известной как "Крутити Бинанс", сейчас занимаются рефаундом (это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, этим самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег)", — добавила журналистка.
Также она отметила, что лица девушек не идентифицированы и, соответственно, никаких заявлений от пострадавших нет.
Новини.LIVE обратились за комментарием к Национальной полиции Киева.
Напомним, в Мариуполе 40-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которую прежде "накачал" наркотиками.