Средняя зарплата учителей в киевском лицее достигает 20 тысяч — директор

Учитель и школьники. Фото: Частный лицей "Первая ласточка"/Facebook

Средняя заработная плата педагогов в лицее № 290 Дарницкого района Киева составляет почти 20 тысяч гривен. При этом молодые учителя могут получать около 10 тысяч гривен, тогда как опытные педагоги работают с большей нагрузкой.

Об этом рассказала директор лицея №290 Полина Замаскина в эфире "Київський час".

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Сколько зарабатывают учителя в киевском лицее

По словам Полины Замаскиной, уровень заработной платы педагогов зависит, в частности, от их нагрузки и опыта работы.

Старшие учителя могут работать от 24 до 27 часов в неделю, что соответствует примерно 1–1,5 ставкам. В то же время молодые специалисты получают меньше — их зарплата может составлять около 10 тысяч гривен.

В лицее планируют продолжать очное обучение

Директор также отметила, что педагоги не планируют переходить на дистанционный формат из-за повышения стоимости проезда. По её словам, при надлежащей ситуации с безопасностью учебное заведение продолжит работать в очном формате.

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"Если ситуация с безопасностью будет такой, что мы сможем работать очно, мы все будем работать очно. Потому что даже самое лучшее дистанционное обучение уступает очному", — сказала Замаскина.

Она подчеркнула, что для педагогов и учеников очный формат остается приоритетным при условии, что он безопасен.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире "Київський час" сообщил, что в этом году прогнозируется около 240 тысяч детей, которые впервые сядут за школьные парты. Это примерно на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году.

Новини.LIVE писали, что в Киеве определили рекомендуемые сроки организации 2026/2027 учебного года для учреждений общего среднего образования. Учебный процесс предлагается проводить с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года, а для большинства столичных школ рекомендуется семестровую систему обучения. Кроме того, определены ориентировочные периоды проведения школьных каникул.