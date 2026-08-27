Середня зарплата вчителів у київському ліцеї сягає 20 тисяч - директорка

Вчитель і школярі. Фото: Приватний ліцей "Перша ластівка"/Facebook

Середня заробітна плата педагогів у ліцеї №290 Дарницького району Києва становить майже 20 тисяч гривень. Водночас молоді вчителі можуть отримувати близько 10 тисяч гривень, тоді як досвідчені педагоги працюють із більшим навантаженням.

Про це розповіла директорка ліцею №290 Поліна Замаскіна в ефірі "Київського часу".

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Скільки заробляють вчителі у київському ліцеї

За словами Поліни Замаскіної, рівень заробітної плати педагогів залежить, зокрема, від їхнього навантаження та досвіду роботи.

Старші вчителі можуть працювати від 24 до 27 годин на тиждень, що відповідає приблизно 1–1,5 ставки. Водночас молоді спеціалісти отримують менше — їхня зарплата може становити близько 10 тисяч гривень.

У ліцеї планують продовжувати очне навчання

Директорка також зазначила, що педагоги не планують переходити на дистанційний формат через підвищення вартості проїзду. За її словами, за умови належної безпекової ситуації заклад продовжить працювати очно.

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"Якщо безпекова ситуація буде такою, що ми зможемо працювати очно, ми всі будемо працювати очно. Тому що навіть найкраще дистанційне навчання програє очному", — сказала Замаскіна.

Вона наголосила, що для педагогів та учнів очний формат залишається пріоритетним за умови, що він є безпечним.

Новини.LIVE писали, що заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" повідомив, що в цьому році прогнозують близько 240 тисяч дітей, які вперше сядуть за шкільні парти. Це приблизно на 10 тисяч менше, ніж торік.

Новини.LIVE інформували, що у Києві визначили рекомендовані терміни організації 2026/2027 навчального року для закладів загальної середньої освіти. Навчальний процес пропонують проводити з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року, а для більшості столичних шкіл рекомендують семестрову систему навчання. Крім того, визначено орієнтовні періоди проведення шкільних канікул.