Закончится ли война в 2025 году - опрос киевлян

Киевлянин Владимир. Фото: Новини.LIVE

В начале недели американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать Украине оружие не только для защиты. В частности, речь идет и об отправке Patriot.

Журналисты Новини.LIVE расспросили киевлян, верят ли они в скорое завершение войны после получения нового военного пакета от США.

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Опрошенные киевляне считают, что новый пакет американского оружия улучшит ситуацию на фронте. Однако, о завершении войны в 2025 году говорить однозначно рано.

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"Я думаю, что остановить немного поможет, но вряд ли это повлияет на окончание войны. Война закончится, если нам предоставят много оружия, что мы могли хотя бы по Москве стрелять интенсивно. Тогда возможно у нас появились бы какие-то, как говорит Трамп, карты в переговорах и мы могли закончить войну во время переговоров на реалистичных условиях. Потому что сейчас Россия такие условия выдвигает, что мы не можем на них согласиться и остановить войну", — убежден горожанин Игорь.

Киевлянин Игорь. Фото: Новини.LIVE

В то же время жители столицы не доверяют американскому лидеру Дональду Трампу. Они хотят сначала увидеть фактическое получение оружия, а не слушать политические заявления.

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"Если честно, я не уверена, как это может повлиять, потому что эти новости постоянно меняются. Мы не можем относиться к этому так, как мы бы хотели. Я думаю, что если оружие поступит в большом количестве, это нам бы помогло, но будет ли так на самом деле", — поделилась мнением Ольга.

Киевлянка Ольга. Фото: Новини.LIVE

Также бытует мнение, что даже дополнительного вооружения Украине не хватит для наступления или отбития территорий. Киевляне считают Россию сильным оппонентом, которого надо бить "тяжелой артиллерией".

"Нет, я думаю, что война в этом году не закончится. Они не отступятся, пока все четыре области украинские, которые заявляли, не захватят. Я думаю, что не поможет и большое количество наступательного оружия, потому что у россиян тоже много оружия. Одна только Северная Корея предоставила им 12 миллионов снарядов. Это очень много. Чтобы закончить войну нам нужны самолеты F-35, например", — считает киевлянин Владимир.

Напомним, что пообещал Дональд Трамп — какую помощь получит Украина в ближайшие сроки. Также Белый Дом угрожает России санкциями, которые подорвут их экономику.