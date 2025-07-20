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Головна Київ США обіцяють зброю, але чи закінчиться війна — думки киян

США обіцяють зброю, але чи закінчиться війна — думки киян

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 05:53
Чи закінчиться війна у 2025 році — опитування киян
Киянин Володимир. Фото: Новини.LIVE

На початку тижня американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий передати Україні зброю не лише для захисту. Зокрема, йдеться і про відправку Patriot. 

Журналісти Новини.LIVE розпитали киян, чи вірять вони у швидке завершення війни після отримання нового воєнного пакета від США. 

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Опитані кияни вважають, що новий пакет американської зброї покращить ситуацію на фронті. Однак, про завершення війни у 2025 році говорити однозначно зарано.  

"Я думаю, що зупинити трохи допоможе, але навряд це вплине на закінчення війни. Війна закінчиться, якщо нам нададуть багато зброї, що ми могли хоча б по Москві стріляти інтенсивно. Тоді можливо у нас з’явились би якісь, як каже Трамп, карти в переговорах і ми могли закінчити війна під час переговорів на реалістичних умовах. Бо зараз Росія такі умови висуває, що ми не можемо на них погодитись і зупинити війну", — переконаний містянин Ігор. 

Киянин ігор
Киянин Ігор. Фото: Новини.LIVE

Водночас жителі столиці не довіряють американському лідеру Дональду Трампу. Вони прагнуть спочатку побачити фактичне отримання зброї, а не слухати політичні заяви.

"Якщо чесно, я не впевнена, як це може вплинути, тому що ці новини постійно змінюються. Ми не можемо відноситися до цього так, як ми б хотіли.  Я думаю, що якщо зброя надійде у великій кількості, це нам би допомогло, але чи буде так насправді", — поділилась думкою Ольга.

Ольга, Київ
Киянка Ольга. Фото: Новини.LIVE

Також побутує думка, що навіть додаткового озброєння Україні не вистачить для наступу або відбиття територій. Кияни вважають Росію сильним опонентом, якого треба бити "важкою артилерією".

"Ні, я думаю, що війна цього року не закінчиться. Вони не відступляться, поки всі чотири області українські, які заявляли, не захоплять. Я думаю, що не допоможе і велика кількість наступальної зброї, тому що у росіян теж багато зброї. Одна лише Північна Корея надала їм 12 мільйонів снарядів. Це дуже багато. Щоб закінчити війну нам потрібні літаки F-35, наприклад", — вважає киянин Володимир. 

Нагадаємо, що пообіцяв Дональд Трамп — яку допомогу отримає Україна у найближчі терміни. Також Білий Дім погрожує Росії санкціями, які підірвуть їхню економіку.

США зброя Дональд Трамп опитування війна в Україні
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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