Стала известна точная дата открытия магазинов H&M в Украине
В скором времени сеть магазинов H&M вернется на рынок Украины. В киевском торговом центре Lavina Mall сообщили точную дату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий технической поддержки ТРЦ.
Когда откроются магазины
Ранее на инстаграмм-странице Lavina Mall появилось сообщение, что в ближайшее время откроются магазины сети H&M, однако в нем не написали точную дату открытия.
В комментарии журналистам работники ТРЦ сообщили, что открыть магазины планируют 9 ноября.
Также в телеграмм каналах люди начали публиковать фото с рекламными вывесками.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в нашей стране возобновит работу и дизайнерский магазин IKEA из той же Швеции.
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