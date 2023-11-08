Стала известна точная дата открытия магазинов H&M в Украине

Люди возле магазина H&M. Иллюстративное фото: Ассоциация ритейлеров Украины

В скором времени сеть магазинов H&M вернется на рынок Украины. В киевском торговом центре Lavina Mall сообщили точную дату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий технической поддержки ТРЦ.

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Ранее на инстаграмм-странице Lavina Mall появилось сообщение, что в ближайшее время откроются магазины сети H&M, однако в нем не написали точную дату открытия.

В комментарии журналистам работники ТРЦ сообщили, что открыть магазины планируют 9 ноября.

Также в телеграмм каналах люди начали публиковать фото с рекламными вывесками.

Магазин в торговом центре. Фото: Киев INFO

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в нашей стране возобновит работу и дизайнерский магазин IKEA из той же Швеции.