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Стала известна точная дата открытия магазинов H&M в Украине

8 ноября 2023 13:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стала известна точная дата открытия магазинов H&M в Украине
Люди возле магазина H&M. Иллюстративное фото: Ассоциация ритейлеров Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В скором времени сеть магазинов H&M вернется на рынок Украины. В киевском торговом центре Lavina Mall сообщили точную дату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий технической поддержки ТРЦ.

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Ранее на инстаграмм-странице Lavina Mall появилось сообщение, что в ближайшее время откроются магазины сети H&M, однако в нем не написали точную дату открытия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lavina Mall (@lavinamall.ua)

В комментарии журналистам работники ТРЦ сообщили, что открыть магазины планируют 9 ноября.

Также в телеграмм каналах люди начали публиковать фото с рекламными вывесками.

H&M возвращается в Украину. В ТРЦ назвали точную дату открытия
Магазин в торговом центре. Фото: Киев INFO

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в нашей стране возобновит работу и дизайнерский магазин IKEA из той же Швеции.

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