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Стала відома точна дата відкриття магазинів H&M в Україні

8 листопада 2023 13:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стала відома точна дата відкриття магазинів H&M в Україні
Люди біля магазину H&M. Ілюстративне фото: Асоціація рітейлерів України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Незабаром мережа магазинів H&M повернеться на ринок України. У київському торговому центрі Lavina Mall повідомили точну дату. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар технічної підтримки ТРЦ.

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Коли відкриються магазини

Раніше на інстаграм-сторінці Lavina Mall з'явилося повідомлення, що найближчим часом відкриються магазини мережі H&M, проте в ньому не написали точну дату відкриття.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lavina Mall (@lavinamall.ua)

У коментарі для журналістів працівники ТРЦ повідомили, що відкрити магазини планують 9 листопада.

Також в телеграм-каналах люди почали публікувати фото з рекламними вивісками.

H&amp;M повертається в Україну. У ТРЦ назвали точну дату відкриття
Магазин у торговому центрі. Фото: Київ INFO

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в нашій країні відновить роботу і дизайнерський магазин IKEA з тієї ж Швеції.

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