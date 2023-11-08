Стала відома точна дата відкриття магазинів H&M в Україні
Незабаром мережа магазинів H&M повернеться на ринок України. У київському торговому центрі Lavina Mall повідомили точну дату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар технічної підтримки ТРЦ.
Коли відкриються магазини
Раніше на інстаграм-сторінці Lavina Mall з'явилося повідомлення, що найближчим часом відкриються магазини мережі H&M, проте в ньому не написали точну дату відкриття.
У коментарі для журналістів працівники ТРЦ повідомили, що відкрити магазини планують 9 листопада.
Також в телеграм-каналах люди почали публікувати фото з рекламними вивісками.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в нашій країні відновить роботу і дизайнерський магазин IKEA з тієї ж Швеції.
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