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Стали известны даты семестров и каникул в киевских школах

23 августа 2023 05:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стали известны даты семестров и каникул в киевских школах
Дети в школе. Фото: Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Первый семестр в киевских школах продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023 года, а второй — с 8 января по 31 мая 2024 года. Последние звонки должны прозвучать в школах 31 мая.

Об этом сообщила прессслужба КГГА.

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Городские власти Киева определились с датами учебного года 2023/2024 и каникул в школах города. Так, первый семестр продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023 года, а второй семестр — с 8 января по 31 мая 2024 года.

Последние звонки прозвучат в школах 31 мая. А компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь и образовательных разрывов, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024 года.

Также известно, что осенние каникулы запланированы с 23 по 29 октября 2023 года. Зимние — с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. А весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта 2024 года.

Для учащихся первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

"Новый учебный год в столице традиционно стартует 1 сентября и продлится в целом до 28 июня 2024 года — с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий. Мы будем учитывать ситуацию в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будем вносить изменения в структуру учебного года", — отметил Валентин Мондриевский.

По его словам, формат, в котором будет работать школа, каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно, консультируясь с родителями учащихся. Решение о внедрении очного, дистанционного или смешанного форматов обучения будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей учащихся.

Напомним, недавно Министр образования и науки Украины Оксен Лесной призвал не заставлять детей идти на первый урок после ночных воздушных тревог. Тему можно догнать, например, на платформе Всеукраинской школы онлайн.

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