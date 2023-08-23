Стали відомі дати семестрів і канікул в київських школах

Діти в школі. Фото: Depositphotos

Перший семестр у київських школах триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року, а другий — з 8 січня до 31 травня 2024 року. Останні дзвоники мають пролунати у школах 31 травня.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Міська влада Києва визначилася із датами навчального року 2023/2024 та канікул у школах міста. Так, перший семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року, а другий семестр — із 8 січня до 31 травня 2024 року.

Останні дзвоники прозвучать у школах 31 травня. А компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат і освітніх розривів, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024 року.

Також відомо, що осінні канікули заплановані з 23 до 29 жовтня 2023 року. Зимові — з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року. А весняні канікули триватимуть із 25 до 31 березня 2024 року.

Для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

"Новий навчальний рік у столиці традиційно стартує 1 вересня і триватиме загалом до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять. Ми будемо враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та, за необхідності, вноситимемо зміни у структуру навчального року", — зауважив Валентин Мондриївський.

За його словами, формат, у якому працюватиме школа, кожен заклад освіти обиратиме самостійно, консультуючись із батьками учнів. Рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання прийматиметься на засіданнях педагогічних рад з урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів.

Нагадаємо, нещодавно Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий закликав не змушувати дітей йти на перший урок після нічних повітряних тривог. Тему можна наздогнати, до прикладу, на платформі Всеукраїнської школи онлайн.