Стали известны новые детали авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД

Авиакатастрофа в Броварах 18 января 2023г. Фото: Википедия

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по делу жуткой авиакатастрофы в Броварах версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Расследование все еще продолжается.

Об этом говорится в интервью Укринформ.

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Детали дела

В этом году 18 января в Киевской области в Броварах произошла авиакатастрофа — неподалеку от детсада упал вертолет ГСЧС.

В результате погибли девять работников МВД во главе с министром Денисом Монастырским и его первым заместителем Евгением Ениным, а также пятеро жителей города, оказавшихся в момент аварии вблизи детского садика, на который упал вертолет.

По словам Генпрокурора Украины, версия относительно посягательства на жизнь государственных деятелей не подтвердилась.

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", — заявил Костин.

Расследование продолжается

По словам Костина, расследование проводят специалисты межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ДБР и СБУ.

"В начале расследования выдвинули четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбивание летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия. По состоянию на сегодня собрали все необходимые технические документы. Завершается проведение необходимых экспертиз. Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета", — заявил Костин.

Напомним, ранее мы писали, 18 января, в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв. На объект инфраструктуры упал летательный аппарат. В полиции сообщили, что упал вертолет . Известно, что в результате падения вертолета погибли и ранены.

Впоследствии стало известно, что в Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли 18 человек , среди них руководство Министерства внутренних дел .