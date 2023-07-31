Стали відомі нові деталі авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС

Авіакатастрофа в Броварах 18 січня 2023 року. Фото: Вікіпедія

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у справі моторошної авіакатастрофи в Броварах версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Розслідування все ще триває.

Про це йдеться в інтервʼю Укрінформ.

Читайте також:

Деталі справи

Цього року 18 січня на Київщині в Броварах сталась авіакатастрофа — неподалік дитсадка впав гелікоптер ДСНС.

Внаслідок цього загинуло дев’ятеро працівників МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським і його першим заступником Євгенієм Єніним, а також п’ятеро жителів міста, які опинилися у момент аварії поблизу дитячого садочка, на який упав гелікоптер.

За словами Генпрокурора України, версія щодо посягання на життя державних діячів не підтвердилась.

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", — заявив Костін.

Розслідування триває

За словами Костіна, розслідування проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ.

"На початку розслідування висунули чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови. Станом на сьогодні зібрали всі необхідні технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту", — заявив Костін.

Нагадаємо, раніше ми писали, 18 січня, у місті Бровари на Київщині прогримів вибух. На об'єкт інфраструктури впав літальний апарат. У поліції повідомили, що упав вертоліт. Наразі відомо, що внаслідок падіння вертольота є загиблі та поранені.

Згодом стало відомо, що у Броварах 18 січня внаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садка загинуло 18 людей, серед них — керівництво Міністерства внутрішніх справ.