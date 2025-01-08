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S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

8 января 2025 08:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Как выглядела ранняя версия Чернобыля в S.T.A.L.K.E.R. 2 - фото
Припять. Фото: ТСН
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 уже с первых дней выхода стала популярной среди игроков по всему миру. За 36 часов было приобретено более одного миллиона копий.

На сайте ArtStation показали раннюю версию Припяти.

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Ранняя версия Прип'яти в S.T.A.L.K.E.R. 2

Концепт-художник GSC Game World показал свежие работы по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые дают возможность взглянуть на Припять.

Первая версия Чернобыльской зоны в S.T.A.L.K.E.R. 2: что показали разработчики
Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation
S.T.A.L.K.E.R. 2: как выглядит Чернобыльская зона на ранних этапах
Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation
Чернобыль в S.T.A.L.K.E.R. 2: уникальные кадры из ранней версии
Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation
S.T.A.L.K.E.R. 2 открыл раннюю версию Чернобыльской зоны
Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation
Как выглядела Чернобыльская зона на ранних стадиях S.T.A.L.K.E.R. 2
Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation
S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился кадрами из ранней версии Чернобыля
Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation
Чернобыльская зона в S.T.A.L.K.E.R. 2: кадры из ранней версии игры
Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра вышла 20 ноября 2023 года. Это постапокалиптический шутер, события которого происходят в Чернобыльской зоне. После аварии в 1986 году она превратилась в мистическое место, полное аномалий, мутантов и таинственных артефактов.

Игрок берет на себя роль сталкера — искателя артефактов, который исследует среду зоны и борется за выживание. Игра с первых дней получила большой отклик среди игроков по всему миру.

Напомним, МИД вручил награду компании GSC Game World, которая является разработчиком украинской игры S.T.A.L.K.E.R 2. Отличие было выдано за важный вклад в популяризацию Украины на международной арене.

Также создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поздравили игроков с Рождеством. Также они дополнили свое поздравление небольшой историей об одном из сталкеров.

компьютерные игры художники Чернобыль компьютеры STALKER 2

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08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

08:45 Оккупанты готовятся вывезти в РФ тысячи детей — детали от ЦНС

08:45 Украинка получила платежку за газ с суммой на 278 тыс. грн

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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