Как выглядела ранняя версия Чернобыля в S.T.A.L.K.E.R. 2 - фото

Припять. Фото: ТСН

Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 уже с первых дней выхода стала популярной среди игроков по всему миру. За 36 часов было приобретено более одного миллиона копий.

На сайте ArtStation показали раннюю версию Припяти.

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Концепт-художник GSC Game World показал свежие работы по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые дают возможность взглянуть на Припять.

Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Припять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра вышла 20 ноября 2023 года. Это постапокалиптический шутер, события которого происходят в Чернобыльской зоне. После аварии в 1986 году она превратилась в мистическое место, полное аномалий, мутантов и таинственных артефактов.

Игрок берет на себя роль сталкера — искателя артефактов, который исследует среду зоны и борется за выживание. Игра с первых дней получила большой отклик среди игроков по всему миру.

Напомним, МИД вручил награду компании GSC Game World, которая является разработчиком украинской игры S.T.A.L.K.E.R 2. Отличие было выдано за важный вклад в популяризацию Украины на международной арене.

Также создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поздравили игроков с Рождеством. Также они дополнили свое поздравление небольшой историей об одном из сталкеров.