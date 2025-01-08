Який вигляд мала рання версія Чорнобиля в S.T.A.L.K.E.R. 2 - фото

Прип'ять. Фото: ТСН

Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2 вже з перших днів виходу стала популярною серед гравців по всьому світу. За 36 годин було придбано понад один мільйон копій.

На сайті ArtStation показали ранню версію Прип'яті.

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Рання версія Прип'яті в S.T.A.L.K.E.R. 2

Концепт-художник GSC Game World показав свіжі роботи щодо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, які дають можливість поглянути на Прип'ять.

Прип'ять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Прип'ять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Прип'ять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Прип'ять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Прип'ять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Прип'ять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Прип'ять в S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ArtStation

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

Гра вийшла 20 листопада 2023 року. Це постапокаліптичний шутер, події якого відбуваються у Чорнобильській зоні. Після аварії у 1986 році вона перетворилася на містичне місце, повне аномалій, мутантів та таємничих артефактів.

Гравець бере на себе роль сталкера — шукача артефактів, який досліджує середовище зони та бореться за виживання. Гра з перших днів отримала великий відгук серед гравців по всьому світу.

Нагадаємо, МЗС вручило нагороду компанії GSC Game World, яка є розробником української гри S.T.A.L.K.E.R 2. Відзнака була видана за важливий внесок у популяризацію України на міжнародній арені.

Також творці S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привітали гравців з Різдвом. Також вони доповнили своє привітання невеликою історією про одного зі сталкерів.