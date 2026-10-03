S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — 17 лет: как в GSC создавали культовую игру

Одна из локаций в игре S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Фото: кадр из игры

2 октября 2009 года украинская студия GSC Game World выпустила S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — третью основную игру серии. Разработчики не стали кардинально менять формулу предыдущих частей, а сосредоточились на расширении Зоны, свободе игрока и совершенствовании игровых механик.

Об этом сообщает Players, информирует Новини.LIVE.

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Возвращение в Зону

События игры происходят вскоре после завершения S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. После открытия пути к центру Зоны украинские власти запускают военную операцию "Фарватер", целью которой было установить контроль над территорией вокруг Чернобыльской АЭС.

Одна из локаций в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Фото: кадр из игры

Первым этапом операции стала воздушная разведка. Военные вертолеты должны были составить карты аномальных зон, однако большинство машин потерпело крушение.

Для расследования в Зону отправили агента СБУ — майора Александра Дегтярева. Он должен был найти пропавшие вертолёты и выяснить причины провала операции.

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Затон, "Юпитер" и Припять

Одной из главных особенностей "Зова Припяти" стали новые масштабные локации. Игрок исследует Затон, окрестности завода "Юпитер" и город Припять, а также Яновскую железнодорожную станцию, Копачи и другие территории.

Локация «окрестности завода «Юпитер»» в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Фото: кадр из игры

GSC Game World стремилась сделать локации максимально приближенными к реальным местам Чернобыльской зоны. Припять в игре стала не просто декорацией: игроку приходится исследовать город, выполнять задания и постепенно раскрывать обстоятельства провала операции "Фарватер".

Больше свободы в игре

В игре расширили систему побочных заданий. Игрок может помогать жителям Зоны, искать артефакты, расследовать исчезновения людей, охотиться на мутантов и выполнять задания группировок.

Важным изменением стало то, что сюжетные и побочные квесты разрабатывались вручную. Это позволило сделать задания более разнообразными и контролировать их подачу.

Также в игре появилась система сна. Отдыхать можно было в специальных местах, что стало ещё одним элементом механики выживания.

Обновлённая система A-Life

Важной частью игры стала обновлённая система A-Life. Она должна была создавать ощущение, что Зона существует независимо от игрока.

Локация «Затон» в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Фото: кадр из игры

Сталкеры перемещаются между территориями, мутанты охотятся, группировки взаимодействуют между собой, а ситуация на локациях может меняться без непосредственного участия главного героя.

Благодаря этому одна и та же территория могла выглядеть по-разному при разных прохождениях.

Новые мутанты и опасности

В "Зове Припяти" появились два новых мутанта — Химера и Бюрер. Разработчики также изменили поведение и способности уже знакомых существ.

Мутант Бюрер. Фото: stalker.fandom.com

Мутант Химера. Фото: stalker.fandom.com

Отдельную роль играют выбросы. После них находиться под открытым небом становится опасно, поэтому игроку нужно следить за окружающей средой и заранее искать укрытие.

Новый движок и RPG-элементы

Для создания игры GSC использовала новую версию собственного движка — X-Ray 1.6. Он получил улучшенную графику, объёмное освещение, динамические мокрые поверхности, реалистичный дождь и объёмный туман.

"Зов Припяти" также сделала больший акцент на ролевых элементах. Игроки могли улучшать оружие и снаряжение, а систему апгрейдов сделали более развитой.

Броню разделили на защиту для туловища и головы, что позволило отдельно совершенствовать эти предметы. Это придало большее значение поиску денег, артефактов и нового снаряжения.

Что было после финала

После завершения основной истории игрок мог остаться в Зоне и продолжить прохождение. Это позволяло выполнить незавершённые задания, найти редкие артефакты, улучшить снаряжение и продолжить исследование локаций.

"Зов Припяти" стала третьей основной игрой серии после "Тени Чернобыля" и "Чистого неба". Вместо масштабного изменения формулы GSC сосредоточилась на её совершенствовании — расширила мир, добавила новые механики, улучшила квесты и сделала больший акцент на исследовании.

2 октября 2009 года игра вышла на ПК. Международный релиз состоялся в 2010 году.

"Зов Припяти" стала важной частью истории GSC Game World и украинской индустрии видеоигр. Затон, "Юпитер", Припять, система A-Life и атмосфера Зоны и сегодня остаются узнаваемыми элементами серии.

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