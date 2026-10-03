S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — 17 лет: как в GSC создавали культовую игру

S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — 17 лет: как создавали культовую игру
2 октября 2009 года украинская студия GSC Game World выпустила S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — третью основную игру серии. Разработчики не стали кардинально менять формулу предыдущих частей, а сосредоточились на расширении Зоны, свободе игрока и совершенствовании игровых механик.
Об этом сообщает Players, информирует Новини.LIVE.
Возвращение в Зону
События игры происходят вскоре после завершения S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. После открытия пути к центру Зоны украинские власти запускают военную операцию "Фарватер", целью которой было установить контроль над территорией вокруг Чернобыльской АЭС.
Первым этапом операции стала воздушная разведка. Военные вертолеты должны были составить карты аномальных зон, однако большинство машин потерпело крушение.
Для расследования в Зону отправили агента СБУ — майора Александра Дегтярева. Он должен был найти пропавшие вертолёты и выяснить причины провала операции.
Затон, "Юпитер" и Припять
Одной из главных особенностей "Зова Припяти" стали новые масштабные локации. Игрок исследует Затон, окрестности завода "Юпитер" и город Припять, а также Яновскую железнодорожную станцию, Копачи и другие территории.
GSC Game World стремилась сделать локации максимально приближенными к реальным местам Чернобыльской зоны. Припять в игре стала не просто декорацией: игроку приходится исследовать город, выполнять задания и постепенно раскрывать обстоятельства провала операции "Фарватер".
Больше свободы в игре
В игре расширили систему побочных заданий. Игрок может помогать жителям Зоны, искать артефакты, расследовать исчезновения людей, охотиться на мутантов и выполнять задания группировок.
Важным изменением стало то, что сюжетные и побочные квесты разрабатывались вручную. Это позволило сделать задания более разнообразными и контролировать их подачу.
Также в игре появилась система сна. Отдыхать можно было в специальных местах, что стало ещё одним элементом механики выживания.
Обновлённая система A-Life
Важной частью игры стала обновлённая система A-Life. Она должна была создавать ощущение, что Зона существует независимо от игрока.
Сталкеры перемещаются между территориями, мутанты охотятся, группировки взаимодействуют между собой, а ситуация на локациях может меняться без непосредственного участия главного героя.
Благодаря этому одна и та же территория могла выглядеть по-разному при разных прохождениях.
Новые мутанты и опасности
В "Зове Припяти" появились два новых мутанта — Химера и Бюрер. Разработчики также изменили поведение и способности уже знакомых существ.
Отдельную роль играют выбросы. После них находиться под открытым небом становится опасно, поэтому игроку нужно следить за окружающей средой и заранее искать укрытие.
Новый движок и RPG-элементы
Для создания игры GSC использовала новую версию собственного движка — X-Ray 1.6. Он получил улучшенную графику, объёмное освещение, динамические мокрые поверхности, реалистичный дождь и объёмный туман.
"Зов Припяти" также сделала больший акцент на ролевых элементах. Игроки могли улучшать оружие и снаряжение, а систему апгрейдов сделали более развитой.
Броню разделили на защиту для туловища и головы, что позволило отдельно совершенствовать эти предметы. Это придало большее значение поиску денег, артефактов и нового снаряжения.
Что было после финала
После завершения основной истории игрок мог остаться в Зоне и продолжить прохождение. Это позволяло выполнить незавершённые задания, найти редкие артефакты, улучшить снаряжение и продолжить исследование локаций.
"Зов Припяти" стала третьей основной игрой серии после "Тени Чернобыля" и "Чистого неба". Вместо масштабного изменения формулы GSC сосредоточилась на её совершенствовании — расширила мир, добавила новые механики, улучшила квесты и сделала больший акцент на исследовании.
2 октября 2009 года игра вышла на ПК. Международный релиз состоялся в 2010 году.
"Зов Припяти" стала важной частью истории GSC Game World и украинской индустрии видеоигр. Затон, "Юпитер", Припять, система A-Life и атмосфера Зоны и сегодня остаются узнаваемыми элементами серии.
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