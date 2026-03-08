Отключение света в Киеве 9 марта — графики от ДТЭК

В Киеве завтра будут отключать свет
В Киевской области в понедельник, 9 марта, будут действовать графики отключения света. Причиной этого являются удары РФ по энергетическим объектам.
Отключение света в Киеве 9 марта
Согласно обнародованному графику, часть очередей останется со светом в течение всего дня, тогда как для других запланированы отключения в определенные часы.
Свет будет весь день для таких очередей:
- 1.1
- 3.1
- 3.2
- 4.1
- 4.2
В то же время отключения электроэнергии запланированы для таких групп:
С 08:00 до 11:00
- 6.1 очередь
С 16:00 до 19:30
- 5.1
- 5.2
- 6.2
С 19:30 до 22:00
- 1.2
- 2.1
- 2.2
Энергетики напоминают, что графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Жителей просят следить за обновлениями на официальных ресурсах ДТЭК.
Отметим, в Одессе завтра будут действовать аварийные обесточивания вне графиков. Причина — серьезные повреждения энергетической инфраструктуры после серии российских атак.
Из-за обстрелов РФ в Харькове и области регулярно аварийные отключения света. Ограничения ввели для стабилизации ситуации в энергосети.
