Україна
В Киеве завтра будут отключать свет

В Киеве завтра будут отключать свет

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 22:14
Отключение света в Киеве 9 марта — графики от ДТЭК
Отключение света. Фото: freepik

В Киевской области в понедельник, 9 марта, будут действовать графики отключения света. Причиной этого являются удары РФ по энергетическим объектам.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в ДТЭК.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 9 марта

Согласно обнародованному графику, часть очередей останется со светом в течение всего дня, тогда как для других запланированы отключения в определенные часы.

Свет будет весь день для таких очередей:

  • 1.1
  • 3.1
  • 3.2
  • 4.1
  • 4.2
Відключення світла у Києві 9 березня
Графики для Киевской области 9 марта. Фото: ДТЭК
Графики отключений света для Киевской области 9 марта. Фото: ДТЭК

В то же время отключения электроэнергии запланированы для таких групп:

С 08:00 до 11:00

  • 6.1 очередь

С 16:00 до 19:30

  • 5.1
  • 5.2
  • 6.2

С 19:30 до 22:00

  • 1.2
  • 2.1
  • 2.2

Энергетики напоминают, что графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Жителей просят следить за обновлениями на официальных ресурсах ДТЭК.

Отметим, в Одессе завтра будут действовать аварийные обесточивания вне графиков. Причина — серьезные повреждения энергетической инфраструктуры после серии российских атак.

Из-за обстрелов РФ в Харькове и области регулярно аварийные отключения света. Ограничения ввели для стабилизации ситуации в энергосети.

Киев электроэнергия ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
