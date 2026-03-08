Отключение света в Киеве 9 марта — графики от ДТЭК

Отключение света. Фото: freepik

В Киевской области в понедельник, 9 марта, будут действовать графики отключения света. Причиной этого являются удары РФ по энергетическим объектам.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в ДТЭК.

Согласно обнародованному графику, часть очередей останется со светом в течение всего дня, тогда как для других запланированы отключения в определенные часы.

Свет будет весь день для таких очередей:

1.1

3.1

3.2

4.1

4.2

Графики для Киевской области 9 марта. Фото: ДТЭК

Графики отключений света для Киевской области 9 марта. Фото: ДТЭК

В то же время отключения электроэнергии запланированы для таких групп:

С 08:00 до 11:00

6.1 очередь

С 16:00 до 19:30

5.1

5.2

6.2

С 19:30 до 22:00

1.2

2.1

2.2

Энергетики напоминают, что графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Жителей просят следить за обновлениями на официальных ресурсах ДТЭК.

Отметим, в Одессе завтра будут действовать аварийные обесточивания вне графиков. Причина — серьезные повреждения энергетической инфраструктуры после серии российских атак.

Из-за обстрелов РФ в Харькове и области регулярно аварийные отключения света. Ограничения ввели для стабилизации ситуации в энергосети.