Графіки відключення світла у Києві 9 березня — деталі від ДТЕК

У Київській області у понеділок, 9 березня, діятимуть графіки відключення світла. Причиною цього є удари РФ по енергетичних об'єктах.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили у ДТЕК.

Згідно з оприлюдненим графіком, частина черг залишиться зі світлом упродовж усього дня, тоді як для інших заплановані відключення у певні години.

Світло буде весь день для таких черг:

1.1

3.1

3.2

4.1

4.2

Графіки для Київської області 9 березня. Фото: ДТЕК

Водночас відключення електроенергії заплановані для таких груп:

З 08:00 до 11:00

6.1 черга

З 16:00 до 19:30

5.1

5.2

6.2

З 19:30 до 22:00

1.2

2.1

2.2

Енергетики нагадують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Жителів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ДТЕК.

Зазначимо, в Одесі завтра діятимуть аварійні знеструмлення поза графіками. Причина — серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури після серії російських атак.

Через обстріли РФ у Харкові та області регулярно аварійні відключення світла. Обмеження запровадили для стабілізації ситуації в енергомережі.