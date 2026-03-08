Відео
Україна
Головна Київ Стало відомо, як вимикатимуть світло на Київщині завтра

Стало відомо, як вимикатимуть світло на Київщині завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 22:14
Графіки відключення світла у Києві 9 березня — деталі від ДТЕК
Відключення світла. Фото: freepik

У Київській області у понеділок, 9 березня, діятимуть графіки відключення світла. Причиною цього є удари РФ по енергетичних об'єктах.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили у ДТЕК. 

Читайте також:

Відключення світла у Києві 9 березня

Згідно з оприлюдненим графіком, частина черг залишиться зі світлом упродовж усього дня, тоді як для інших заплановані відключення у певні години.

Світло буде весь день для таких черг:

  • 1.1
  • 3.1
  • 3.2
  • 4.1
  • 4.2
Відключення світла у Києві 9 березня
Графіки для Київської області 9 березня. Фото: ДТЕК
null
Графіки відключень світла для Київської області 9 березня. Фото: ДТЕК

Водночас відключення електроенергії заплановані для таких груп:

З 08:00 до 11:00

  • 6.1 черга

З 16:00 до 19:30

  • 5.1
  • 5.2
  • 6.2

З 19:30 до 22:00

  • 1.2
  • 2.1
  • 2.2

Енергетики нагадують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Жителів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ДТЕК.

Зазначимо, в Одесі завтра діятимуть аварійні знеструмлення поза графіками. Причина — серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури після серії російських атак.

Через обстріли РФ у Харкові та області регулярно аварійні відключення світла. Обмеження запровадили для стабілізації ситуації в енергомережі.

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
