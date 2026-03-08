Графіки відключення світла у Києві 9 березня — деталі від ДТЕК

Стало відомо, як вимикатимуть світло на Київщині завтра
У Київській області у понеділок, 9 березня, діятимуть графіки відключення світла. Причиною цього є удари РФ по енергетичних об'єктах.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили у ДТЕК.
Відключення світла у Києві 9 березня
Згідно з оприлюдненим графіком, частина черг залишиться зі світлом упродовж усього дня, тоді як для інших заплановані відключення у певні години.
Світло буде весь день для таких черг:
- 1.1
- 3.1
- 3.2
- 4.1
- 4.2
Водночас відключення електроенергії заплановані для таких груп:
З 08:00 до 11:00
- 6.1 черга
З 16:00 до 19:30
- 5.1
- 5.2
- 6.2
З 19:30 до 22:00
- 1.2
- 2.1
- 2.2
Енергетики нагадують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Жителів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ДТЕК.
Зазначимо, в Одесі завтра діятимуть аварійні знеструмлення поза графіками. Причина — серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури після серії російських атак.
Через обстріли РФ у Харкові та області регулярно аварійні відключення світла. Обмеження запровадили для стабілізації ситуації в енергомережі.
