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Стало известно, как завтра будут выключать свет в Киеве

12 декабря 2024 18:15
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве завтра, 13 декабря, будут действовать отключения - в какие часы
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
Евгения Брюховецкая - редактор

У энергосистем и Украины продолжают фиксировать значительный дефицит из-за российских обстрелов и снижения температуры воздуха. Поэтому в пятницу, 13 декабря, в Киеве будут применять стабилизационные отключения.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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"Завтра, 13 декабря, в столице будут задействованы стабилизационные отключения света для бытовых потребителей с 06:00 до 21:00", — говорится в сообщении.

Столичные власти призвали жителей города максимально экономно потреблять электроэнергию, что поможет энергетикам.

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Скриншот поста КГВА

Напомним, глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что киевляне могут быть до 16 часов без света, если будут сильные морозы.

А Укрэнерго обновило инструкцию по составлению и применению графиков почасового отключения света.

Киев электроэнергия энергосистема война в Украине отключения света свет

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