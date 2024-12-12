В Киеве завтра, 13 декабря, будут действовать отключения - в какие часы

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

У энергосистем и Украины продолжают фиксировать значительный дефицит из-за российских обстрелов и снижения температуры воздуха. Поэтому в пятницу, 13 декабря, в Киеве будут применять стабилизационные отключения.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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"Завтра, 13 декабря, в столице будут задействованы стабилизационные отключения света для бытовых потребителей с 06:00 до 21:00", — говорится в сообщении.



Столичные власти призвали жителей города максимально экономно потреблять электроэнергию, что поможет энергетикам.

Скриншот поста КГВА

Напомним, глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что киевляне могут быть до 16 часов без света, если будут сильные морозы.

А Укрэнерго обновило инструкцию по составлению и применению графиков почасового отключения света.