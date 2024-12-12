У Києві завтра, 13 грудня, діятимуть відключення — в які години

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит через російські обстріли та зниження температури повітря. Тому у п'ятницю, 13 грудня, у Києві будуть застосовувати стабілізаційні відключення.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"Завтра, 13 грудня в столиці будуть задіяні стабілізаційні відключення світла для побутових споживачів з 06:00 до 21:00", — йдеться у повідомленні.



Столична влада закликала мешканців міста максимально економно споживати електроенергію, що допоможе енергетикам.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що кияни можуть бути до 16 годин без світла, якщо будуть сильні морози.

А Укренерго оновило інструкцію щодо складання та застосування графіків погодинного відключення світла.