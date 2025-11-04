Когда установят главную елку в Киеве - в КГГА назвали сроки

Елка на Софийской площади. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В этом году главная новогодняя елка Украины снова появится на Софийской площади в Киеве. Как и в предыдущие годы, городские власти не будут тратить бюджетные средства на обустройство праздничной локации — все расходы возьмут на себя меценаты.

Об этом сообщает КГГА в Telegram во вторник, 4 ноября.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Когда установят главную елку в Киеве

Инициатором создания праздничного пространства выступило общество "Глобал-Декор", которое полностью обеспечит монтаж, обслуживание и демонтаж конструкций, а также финансирование и техническую поддержку проекта.

По согласованию Совета обороны столицы, на площади установят новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков, где будут продавать горячие напитки и сладости. При этом организаторы должны строго соблюдать требования безопасности и ограничений по использованию электроэнергии.

Подготовительные работы начнутся 8 ноября, а официально праздничная локация заработает 6 декабря, в День святого Николая.

"Также Совет обороны рекомендует районным в г. Киеве госадминистрациям и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года", — говорится в сообщении.

