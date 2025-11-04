Відео
Головна Київ Стало відомо, коли у Києві встановлять головну ялинку країни

Стало відомо, коли у Києві встановлять головну ялинку країни

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 20:58
Оновлено: 21:18
Коли встановлять головну ялинку у Києві - у КМДА назвали терміни
Ялинка на Софійській площі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У цьому році головна новорічна ялинка України знову з’явиться на Софійській площі у Києві. Як і в попередні роки, міська влада не витрачатиме бюджетні кошти на облаштування святкової локації — усі витрати візьмуть на себе меценати.

Про це повідомляє КМДА у Telegram у вівторок, 4 листопада.

Читайте також:
Стало відомо, коли у Києві встановлять головну ялинку країни - фото 1
Пост КМДА. Фото: скриншот

Коли встановлять головну ялинку у Києві

Ініціатором створення святкового простору виступило товариство "Глобал-Декор", яке повністю забезпечить монтаж, обслуговування та демонтаж конструкцій, а також фінансування й технічну підтримку проєкту.

За погодженням Ради оборони столиці, на площі встановлять новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків, де продаватимуть гарячі напої й солодощі. При цьому організатори мають суворо дотримуватися вимог безпеки та обмежень щодо використання електроенергії.

Підготовчі роботи розпочнуться 8 листопада, а офіційно святкова локація запрацює 6 грудня, у День святого Миколая.

"Також Рада оборони рекомендує районним в м. Києві держадміністраціям та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року", — говориться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як правильно підготувати сад і город до Нового року, щоб зустріти весну без метушні й зайвих клопотів.

А також ми рекомендували рецепт салату, який замінить відому "Мімозу" на новорічному столі.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
