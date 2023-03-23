Стало известно, когда в школах Киева начнутся весенние каникулы
В Киеве весенние школьные каникулы начнутся 27 марта и продлятся до 3 апреля. Причин для их переноса пока нет.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает КГГА.
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Весенние каникулы в школах Киева
Каникулы проводятся в соответствии с рекомендованной структурой учебного года, и пока нет особых причин для их переноса. Однако остальные учебные заведения Киева будут продолжать работу в соответствии с мерами безопасности.
В школах будут проводиться консультативные группы, индивидуальные занятия и групповые консультации с использованием различных образовательных технологий, таких как "метод проектов", а также работа кружков и спортивных секций.
Учреждения дошкольного образования и вне школы Киева также будут продолжать работать в соответствии с мерами безопасности и алгоритмом действий в случае объявления воздушной тревоги.
Напомним, что в школах оккупированного Счастья Луганской области оккупанты выдали ученикам карты с "новыми географическими расположениями". На них Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, а также Крым в составе россии.