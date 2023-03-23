Стало відомо, коли у школах Києва розпочнуться весняні канікули

Діти в школі

У Києві весняні шкільні канікули розпочнуться 27 березня та триватимуть до 3 квітня. Причин для їх перенесення поки що немає.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає КМДА.

Весняні канікули у школах Києва

Канікули проводяться відповідно до рекомендованої структури навчального року, і поки що немає особливих причин для їх перенесення. Проте решта навчальних закладів Києва продовжуватиме роботу відповідно до заходів безпеки.

У школах будуть проводитись консультативні групи, індивідуальні заняття та групові консультації з використанням різних освітніх технологій, таких як "метод проєктів", а також робота гуртків та спортивних секцій.

Установи дошкільної освіти та поза школою Києва також продовжуватимуть працювати відповідно до заходів безпеки та алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у школах окупованого Щастя Луганської області окупанти видали учням карти з "новими географічними розташуваннями". На них Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим у складі росії.