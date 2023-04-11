Стало известно, сколько детей погибло во время оккупации в Киевськой области
На сегодняшний день, 11 апреля, пропавшими без вести числятся четверо детей, трое из них из одной семьи. Во время оккупации Киевщины погибли 38 детей.
Об этом сообщает начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небитов во время брифинга Украинского Медиа центра.
Погибли дети во время оккупации Киева
"К сожалению, подтверждено 38 фактов гибели детей. Из них 10 девочек в возрасте от 6 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков в возрасте от 1,7 года до 17 лет", — отметил начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небитов.
Кроме того, он отметил, что во время оккупации и активных боевых действий на территории Киевской области ранения получили 43 ребенка, из них 18 девочек от 1 до 17 лет и 25 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет.
Напомним, что в понедельник, 10 апреля, домой в Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Детей часами допрашивали россияне и снимались в пропагандистских репортажах.