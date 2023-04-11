Стало известно, сколько детей погибло во время оккупации в Киевськой области

Ребёнок, который просит остановить путина. Фото: slovoidilo.ua

На сегодняшний день, 11 апреля, пропавшими без вести числятся четверо детей, трое из них из одной семьи. Во время оккупации Киевщины погибли 38 детей.

Об этом сообщает начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небитов во время брифинга Украинского Медиа центра.

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Погибли дети во время оккупации Киева

"К сожалению, подтверждено 38 фактов гибели детей. Из них 10 девочек в возрасте от 6 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков в возрасте от 1,7 года до 17 лет", — отметил начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небитов.

Кроме того, он отметил, что во время оккупации и активных боевых действий на территории Киевской области ранения получили 43 ребенка, из них 18 девочек от 1 до 17 лет и 25 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет.

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, домой в Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Детей часами допрашивали россияне и снимались в пропагандистских репортажах.