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Стало відомо скільки дітей загинуло під час окупації на Київщині

11 квітня 2023 17:18
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Стало відомо скільки дітей загинуло під час окупації на Київщині
Дитина, яка просить зупинити путіна. Фото: slovoidilo.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На сьогодні, 11 квітня, зниклими безвісти вважаються четверо дітей, троє з них з однієї родини. Під час окупації Київщини загинуло 38 дітей.

Про це інформує начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов під час брифінгу Українського Медіа центру.

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"На жаль, підтверджено 38 фактів загибелі дітей. З них 10 дівчаток, віком від 6 місяців до 17 років та 28 хлопчиків, віком від 1,7 року до 17 років", — зазначив начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов.

Крім того, він зазначив, що під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків у віці від 3 до 17 років.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 квітня, додому на Херсонщину повернули 24 дитини, яких незаконно утримували російські окупанти. Дітей годинами допитували росіяни і зніматись у пропагандистських репортажах.

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