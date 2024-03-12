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Стало известно, сколько воздушных тревог звучало в Киеве с начала полномасштабного вторжения

12 марта 2024 13:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, сколько воздушных тревог звучало в Киеве с начала полномасштабного вторжения
Киевляне в метро во время воздушной тревоги. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала полномасштабного вторжения в Киеве раздалось ровно 1000 воздушных тревог. Их общая продолжительность составляет 1165 часов и 26 минут.

Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации.

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"С начала полномасштабного вторжения в Киеве прозвучало ровно 1000 воздушных тревог. Общая продолжительность 1165 часов и 26 минут. Это более 48 дней непрерывных тревог. Более полутора месяцев жизни в укрытиях", — написали в КМВА, говоря о количестве воздушных тревог в Киеве.

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Информация КМВА. Фото: скриншот

Напомним, с начала текущих суток в Украине три раза звучала масштабная воздушная тревога. Первая из них прозвучала ночью, тогда стало известно о вражеской атаке беспилотников.

Во время ночных обстрелов враг выпустил по украинским городам дроны и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.

Киев
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воздушная тревога
война в Украине

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