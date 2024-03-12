Стало відомо, скільки повітряних тривог лунало в Києві з початку повномасштабного вторгнення

Кияни в метро під час повітряної тривоги. Фото: РБК

З початку повномасштабного вторгнення у Києві пролунало рівно 1000 повітряних тривог. Їх загальна тривалість становить 1165 годин і 26 хвилин.

Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації.

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"З початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало рівно 1000 повітряних тривог. Загальна тривалість 1165 годин і 26 хвилин. Це понад 48 днів безперервних тривог. Понад півтора місяця життя в укриттях", — написали в КМВА, говорячи про кількість повітряних тривог у Києві.

Інформація КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, від початку поточної доби в Україні три рази лунала масштабна повітряна тривога. Перша з них пролунала уночі, тоді стало відомо про ворожу атаку безпілотників.

Під час нічного обстрілу ворог випустив по українських містах дрони та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.