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Стало відомо, скільки повітряних тривог лунало в Києві з початку повномасштабного вторгнення

12 березня 2024 13:47
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Козюк Тетяна
редактор
Стало відомо, скільки повітряних тривог лунало в Києві з початку повномасштабного вторгнення
Кияни в метро під час повітряної тривоги. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З початку повномасштабного вторгнення у Києві пролунало рівно 1000 повітряних тривог. Їх загальна тривалість становить 1165 годин і 26 хвилин.

Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації. 

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"З початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало рівно 1000 повітряних тривог. Загальна тривалість 1165 годин і 26 хвилин. Це понад 48 днів безперервних тривог. Понад півтора місяця життя в укриттях", — написали в КМВА, говорячи про кількість повітряних тривог у Києві. 

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Інформація КМВА. Фото: скриншот 

Нагадаємо, від початку поточної доби в Україні три рази лунала масштабна повітряна тривога. Перша з них пролунала уночі, тоді стало відомо про ворожу атаку безпілотників. 

Під час нічного обстрілу ворог випустив по українських містах дрони та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.

Київ
війна
росіяни
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окупанти
повітряна тривога
війна в Україні

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