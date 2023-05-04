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Стало известно, сколько в Киеве зарегистрировано внутренне перемещенных лиц

4 мая 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, сколько в Киеве зарегистрировано внутренне перемещенных лиц
Внутренне перемещенные лица. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве зарегистрировано значительное (250 тысячи человек) количество внутренне перемещенных лиц, преимущественно в Дарницком районе, где численность таких лиц составляет около 40 тысяч человек. На втором месте по количеству зарегистрированных внутренне перемещенных лиц находится Оболонский район с более чем 30 тысячами и Святошинский район с около 29 тысячами зарегистрированных людей.

Об этом сообщает КГГА.

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Внутренне перемещенные лица

Согласно статистике, начиная с 2014 года в столице зарегистрировано более 384 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых около 66 тысяч — это дети. Большинство зарегистрированных — это более 307 тысяч семей, более 64 тысяч пенсионеров и почти 14 тысяч человек с инвалидностью. Основные причины перемещения людей связаны с конфликтами в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, также наблюдается высокая численность переселенцев из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

Для того чтобы стать зарегистрированным внутренне перемещенным лицом, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или Центр предоставления административных услуг. Кроме того, есть возможность подать заявку через приложение "Дія". Для получения статуса внутренне перемещенного лица необходимо предоставить необходимые документы, подтверждающие факт перемещения и место жительства.

Напомним, что в Украине в мае 2023 года государство будет в дальнейшем поддерживать переселенцев, оказывая им помощь на проживание. Речь идет о ежемесячных выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

 

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