Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Стало відомо, скільки в Києві зареєстровано внутрішньо переміщених осіб arrow

Стало відомо, скільки в Києві зареєстровано внутрішньо переміщених осіб

4 травня 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, скільки в Києві зареєстровано внутрішньо переміщених осіб
Внутрішньо переміщені особи. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві зареєстровано значну (250 тисяч осіб) кількість внутрішньо переміщених осіб, переважно у Дарницькому районі, де чисельність таких осіб становить близько 40 тисяч осіб. На другому місці за кількістю зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб знаходиться Оболонський район із понад 30 тисячами та Святошинський район із близько 29 тисячами зареєстрованих людей.

Про це повідомляє КМДА.

Читайте також:

Внутрішньо переміщені особи

Згідно зі статистикою, починаючи з 2014 року у столиці зареєстровано понад 384 тисячі внутрішньо переміщених осіб, серед яких близько 66 тисяч — це діти. Більшість зареєстрованих — це понад 307 тисяч сімей, понад 64 тисячі пенсіонерів та майже 14 тисяч осіб з інвалідністю. Основні причини переміщення людей пов'язані із конфліктами у Донецькій та Луганській областях. Крім того, також спостерігається висока чисельність переселенців із Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Для того, щоб стати зареєстрованою внутрішньо переміщеною особою, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання або до Центру надання адміністративних послуг. Крім того, є можливість подати заявку через програму "Дія". Для набуття статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно надати необхідні документи, що підтверджують факт переміщення та місце проживання.

Нагадаємо, що в Україні у травні 2023 року держава надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання. Йдеться про щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB