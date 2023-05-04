Стало відомо, скільки в Києві зареєстровано внутрішньо переміщених осіб

Внутрішньо переміщені особи. Фото: Reuters

У Києві зареєстровано значну (250 тисяч осіб) кількість внутрішньо переміщених осіб, переважно у Дарницькому районі, де чисельність таких осіб становить близько 40 тисяч осіб. На другому місці за кількістю зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб знаходиться Оболонський район із понад 30 тисячами та Святошинський район із близько 29 тисячами зареєстрованих людей.

Про це повідомляє КМДА.

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Внутрішньо переміщені особи

Згідно зі статистикою, починаючи з 2014 року у столиці зареєстровано понад 384 тисячі внутрішньо переміщених осіб, серед яких близько 66 тисяч — це діти. Більшість зареєстрованих — це понад 307 тисяч сімей, понад 64 тисячі пенсіонерів та майже 14 тисяч осіб з інвалідністю. Основні причини переміщення людей пов'язані із конфліктами у Донецькій та Луганській областях. Крім того, також спостерігається висока чисельність переселенців із Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Для того, щоб стати зареєстрованою внутрішньо переміщеною особою, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання або до Центру надання адміністративних послуг. Крім того, є можливість подати заявку через програму "Дія". Для набуття статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно надати необхідні документи, що підтверджують факт переміщення та місце проживання.

Нагадаємо, що в Україні у травні 2023 року держава надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання. Йдеться про щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).