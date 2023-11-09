Стало известно, за чей счет установят новогоднюю елку в Киеве

Прошлогодняя елка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Главную елку страны на Софиевской площади в Киеве установят за средства меценатов. Как и в прошлом году, на главной новогодней локации в столице не будет фудкортов и масштабных торжеств.

Об этом сообщил глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий в комментарии "Вечерний Киев".

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Как известно, установят в этом году главную елку в столице традиционно в декабре. Детали и тематика оформления праздничной локации пока неизвестны, поскольку ее лично должен представить мэр Киева Виталий Кличко, но известно, что деньги на елку и украшения выделяют меценаты.

В этом году, как и в прошлом, на главной локации не будет фудкортов и масштабных празднований в целях безопасности.

"Как и в прошлом, на локации не будет фудкортов, а елка, ее украшения, игрушки, а также генератор для освещения будут на средства меценатов. Из государственного и городского бюджета не потратят ни копейки", — отметил Игорь Добруцкий.

Напомним, прошлогодняя елка в Киеве попала в список 10 лучших новогодних красавиц мира по версии BBC. Киевская "елка несокрушимости" заняла пятое место в рейтинге.