Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Стало известно, за чей счет установят новогоднюю елку в Киеве arrow

Стало известно, за чей счет установят новогоднюю елку в Киеве

9 ноября 2023 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, за чей счет установят новогоднюю елку в Киеве
Прошлогодняя елка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главную елку страны на Софиевской площади в Киеве установят за средства меценатов. Как и в прошлом году, на главной новогодней локации в столице не будет фудкортов и масштабных торжеств.

Об этом сообщил глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий в комментарии "Вечерний Киев".

Читайте также:

Новогодняя елка в Киеве

Как известно, установят в этом году главную елку в столице традиционно в декабре. Детали и тематика оформления праздничной локации пока неизвестны, поскольку ее лично должен представить мэр Киева Виталий Кличко, но известно, что деньги на елку и украшения выделяют меценаты.

В этом году, как и в прошлом, на главной локации не будет фудкортов и масштабных празднований в целях безопасности.

"Как и в прошлом, на локации не будет фудкортов, а елка, ее украшения, игрушки, а также генератор для освещения будут на средства меценатов. Из государственного и городского бюджета не потратят ни копейки", — отметил Игорь Добруцкий.

Напомним, прошлогодняя елка в Киеве попала в список 10 лучших новогодних красавиц мира по версии BBC. Киевская "елка несокрушимости" заняла пятое место в рейтинге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме