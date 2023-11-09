Стало відомо, за чий кошт встановлять новорічну ялинку у Києві

Минулорічна ялинка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Головну ялинку країни на Софіївській площі у Києві встановлять за кошти меценатів. Як і минулого року, на головній новорічній локації у столиці не буде фудкортів і масштабних святкувань.

Про це повідомив голова компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький у коментарі "Вечірній Київ".

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Як відомо, встановлять цього року головну ялинку у столиці традиційно у грудні. Деталі та тематика оформлення святкової локації наразі невідома, оскільки її особисто має представити мер Києва Віталій Кличко, але відомо, що гроші на ялинку та прикраси виділяють меценати.

Цьогоріч, як і минулого року, на головній локації не буде фудкортів і масштабних святкувань в цілях безпеки.

"Як і минулоріч, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки", — зазначив Ігор Добруцький.

Нагадаємо, минулорічна ялинка у Києві потрапила до списку 10 найкращих новорічних красунь світу за версією ВВС. Київська "ялинка незламності" посіла п'яте місце у рейтингу.