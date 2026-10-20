Станция метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

В Киеве станция метро "Черниговская" остается закрытой для пассажиров после массированного российского обстрела столицы 19 октября, хотя движение поездов по красной линии уже восстановили. Из-за повреждения станции жители прилегающих районов вынуждены пользоваться наземным транспортом, однако большое количество автобусов и маршруток не спасает от пробок.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык с места событий.

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Станция метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

Как работает станция "Черниговская"

Во вторник, 20 октября, поезда красной линии Киевского метрополитена возобновили движение между станциями "Академгородок" и "Лесная".

При этом станция "Черниговская" остается закрытой. Поезда проезжают ее без остановки, поскольку на объекте продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Во время обстрела были повреждены фасад станции, платформа и витражные окна. Также пострадали пути и система электроснабжения.

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Пока неизвестно, когда "Черниговская" снова откроется для пассажиров. О возобновлении ее работы должны сообщить дополнительно.

Станция метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

Киевляне о проблемах с транспортом

Закрытие станции создало дополнительные трудности для жителей прилегающих районов, которые ежедневно пользовались метро, чтобы добраться до работы или учебы.

Как рассказали местные жители корреспонденту Новини.LIVE, наземного общественного транспорта вблизи станции достаточно. В частности, курсирует большое количество автобусов и маршруток.

Однако из-за сложной ситуации на дорогах поездки стали более длительными и менее удобными. Пассажиры вынуждены тратить больше времени на дорогу, чем при обычном режиме работы метрополитена.

"Конечно, сложнее передвигаться, намного сложнее. Доеду до Дарницкой, потом пересаживаюсь на 33 или 63. И вот так с Левобережной, с Никольской, с Лыбедской еду иногда по полтора часа", — сказала одна из жительниц Киева.

"Я вышла на Дарнице и иду пешком до Черниговской. Иду минут 20, но сегодня хорошо, что погода солнечная. Я прогулялась с удовольствием. А где гарантии, что они снова сюда не ударят?", — спросила другая киевлянка.

Осложняет работу транспорта и строительство новой развязки возле станции метро "Черниговская". Движение по автодороге должны запустить до конца года.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после удара по станции метро "Черниговская" пострадали и расположенные рядом сооружения.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российской баллистической атаки на Киев был полностью разрушен дата-центр компании "Датагруп". Предприятие потеряло оборудование и инфраструктуру, которые обеспечивали работу телекоммуникационных сервисов.