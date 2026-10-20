Станція метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

У Києві станція метро "Чернігівська" залишається закритою для пасажирів після масованого російського обстрілу столиці 19 жовтня, хоча рух поїздів червоною лінією вже відновили. Через пошкодження станції мешканці прилеглих районів змушені користуватися наземним транспортом, однак велика кількість автобусів і маршруток не рятує від заторів.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик з місця подій.

Реклама

Станція метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

Як працює станція "Чернігівська"

У вівторок, 20 жовтня, поїзди червоної лінії Київського метрополітену відновили курсування між станціями "Академмістечко" та "Лісова".

При цьому станція "Чернігівська" залишається зачиненою. Поїзди проїжджають її без зупинки, оскільки на об'єкті продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Під час обстрілу було пошкоджено фасад станції, платформу та вітражні вікна. Також постраждали колії та система електропостачання.

Читайте також:

Наразі невідомо, коли "Чернігівська" знову відкриється для пасажирів. Про відновлення її роботи мають повідомити додатково.

Станція метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

Кияни про проблеми з транспортом

Закриття станції створило додаткові труднощі для мешканців прилеглих районів, які щодня користувалися метро, щоб дістатися до роботи або навчання.

Як розповіли місцеві жителі кореспондентці Новини.LIVE, наземного громадського транспорту поблизу станції достатньо. Зокрема, курсує велика кількість автобусів і маршруток.

Однак через складну ситуацію на дорогах поїздки стали тривалішими та менш зручними. Пасажири змушені витрачати більше часу на дорогу, ніж за звичайного режиму роботи метрополітену.

"Звичайно складніше пересуватись, набагато складніше. Доїду до Дарницької, потім пересаджуюсь на 33 або 63. І от так з Лівобережної, з Микільської, з Лебідської їду іноді по півтори години", — сказала одна із мешканок Києва.

"Я вийшла на Дарниці та йду пішки до Чернігівської. Йду хвилин 20, але сьогодні добре, що погода сонячна. Я прогулялась із задоволенням. А де гарантії, що вони знову сюди не гахнуть?", — запитала інша киянка.

Ускладнює роботу транспорту й будівництво нової розв’язки біля станції метро "Чернігівська". Рух автошляхом мають запустити до кінця року.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після удару по станції метро "Чернігівська" постраждали й споруди поряд.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російської балістичної атаки на Київ було повністю зруйновано дата-центр компанії "Датагруп". Підприємство втратило обладнання та інфраструктуру, які забезпечували роботу телекомунікаційних сервісів.