Станции Киевской кольцевой электрички зазвучали по-новому

Станции Киевской кольцевой электрички будут иметь новые голоса
Со 2 ноября станции Киевской кольцевой электрички будут объявлять голоса воспитанников детских железных дорог из разных городов Украины. В прошлом году голосами станций были украинские известные звезды.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в субботу, 2 ноября.
Новый голос станций Киевской кольцевой электрички
Со 2 ноября все 20 станций Киевской Кольцевой электрички будут объявлять голосами воспитанников детских железных дорог из разных городов Украины. Сообщается, что к проекту присоединились дети из Харькова, Днепра, Львова, Ровно, Запорожья и Киева.
"Спасибо нашим маленьким друзьям со всей страны, которые согласились присоединиться к проекту — в знак соучастия и поддержки железнодорожников, которые в понедельник будут праздновать свой профессиональный праздник", — отметили в Укрзализныце.
В прошлом году голосами станций были известные украинские артисты, блогеры и певцы.
"На этот раз звездами станут храбрые маленькие украинцы, которые продолжают жить в стране, учиться, развиваться, чтобы когда-то стать следующим поколением, которое будет вести Украину в будущее", — говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров Украины назначил нового председателя правления компании "Укрзализныця" Александра Перцовского.
Ранее мы писали о том, что Укрзализныця откроет движение для путешествий детских групп в горы в связи со спросом на поездки на оздоровление и образовательные лагеря.
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