Станції Київської кільцевої електрички зазвучали по-новому — деталі

Вихованець дитячої залізниці. Фото: Київська кільцева електричка

З 2 листопада станції Київської кільцевої електрички оголошуватимуть голоси вихованців дитячих залізниць з різних міст України. Минулого року голосами станцій були українські відомі зірки.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Станції Київської кільцевої електрички зазвучали голосами дітей. Фото: Укрзалізниця

З 2 листопада всі 20 станцій Київської Кільцевої електрички оголошуватимуть голосами вихованців дитячих залізниць з різних міст України. Повідомляється, що до проєкту долучилися діти з Харкова, Дніпра, Львова, Рівного, Запоріжжя та Києва.

"Дякуємо нашим маленьким друзям з усієї країни, які погодились долучитись до проєкту — на знак співучасті та підтримки залізничників, які в понеділок святкуватимуть своє професійне свято", — зазначили в Укрзалізниці.

Минулого року голосами станцій були відомі українські артисти, блогери та співаки.

"Цього разу зірками стануть хоробрі маленькі українці, які продовжують жити в країні, навчатись, розвиватись, щоб колись стати наступним поколінням, яке вестиме Україну в майбутнє", — йдеться у повідомленні.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

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