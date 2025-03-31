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Пригодятся зонтики — какая погода будет в Киеве сегодня

31 марта 2025 00:15
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Какая погода будет в Киеве 31 марта 2025 года — прогноз от Укргидрометцентра
Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 31 марта, в Киеве и Киевской области будет облачная с прояснениями погода. Ожидается небольшой дождь.

Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Какая погода будет в Киеве и Киевской области 31 марта

Ветер будет дуть преимущественно с востока. Его скорость составит 5–10 м/с. Ночная температура в области будет держаться в пределах +4...+9 °С, а в региональном центре — +7...+9 °С. Днем в Киеве потеплеет до +13...+15 °С, а за пределами столицы воздух прогреется до +10...+15 °С.

Напомним, в Харькове последний день марта будет облачным. В течение всех суток возможен дождь.

Также мы сообщали, что в первые дни апреля в Украине ожидается дождливая погода. Несмотря на это, будет по-весеннему тепло: в южных областях максимальная температура составит +20 °С.

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