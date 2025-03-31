Яка погода буде в Києві 31 березня 2025 року — прогноз від Укргідрометцентру

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 31 березня, в Києві та Київській області буде хмарна із проясненнями погода. Очікується невеликий дощ.

Про це в неділю, 30 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру

Яка погода буде в Києві та на Київщині 31 березня

Вітер дутиме переважно зі сходу. Його швидкість становитиме 5–10 м/с. Нічна температура в області триматиметься в межах +4...+9 °С, а в регіональному центрі — +7...+9 °С. Удень у Києві потеплішає до +13...+15 °С, а за межами столиці повітря прогріється до +10...+15 °С.

Нагадаємо, у Харкові останній день березня буде хмарним. Протягом усієї доби можливий дощ.

Також ми повідомляли, що в перші дні квітня в Україні очікується дощова погода. Попри це, буде по-весняному тепло: у південних областях максимальна температура становитиме +20 °С.