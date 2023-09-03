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Староста Ворзеля попал в скандал: назвал россиян "старшими братьями"

3 сентября 2023 23:51
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Староста Ворзеля попал в скандал: назвал россиян "старшими братьями"
Староста поселка Ворзель Андрей Липовецкий. Фото: скриншот с видео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Староста поселка Ворзель Киевской области Андрей Липовецкий оказался в центре скандала. Волну возмущения общественности вызвали его слова о россиянах, которых он назвал "старшими братьями и родственниками", а войну чиновник считает "трудностями".

Видео с заявлением Андрея Липовецкого опубликовали в Facebook.

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В частности, он пожелал украинцам "перенести все трудности, которые нам послал наш родственник или наш старший брат".

"Мы сегодня двигаемся вперед, несмотря на такие сложности, которые есть. Я хочу пожелать нам всем здоровья, Божьей благодати, которая нам нужна ежедневно, чтобы мы могли перенести все те трудности, которые нам послал наш родственник или наш старший брат. Задуматься над нашей жизнью, как правильно или неправильно мы двигаемся", — сказал Липовецкий в своей речи.

Реакция общественности

Опубликовавшая видео женщина рассказала, что Липовецкий сделал свое скандальное заявление 1 сентября. Она также призвала СБУ отреагировать на высказывания старосты Ворзеля.

"Таких людей, как этот тип, называют консервами, потому что они сидят и ждут своего времени, а при случае сдадут врагу страну. Самое страшное, что он не один такой, их еще много", — написала автор видео.

Свое возмущение заявлением Липовецкого выразили и другие пользователи соцсети в комментариях под видео.

Реакция на речь старосты Ворзеля в Facebook
Реакция на речь старосты Ворзеля в Facebook
Реакция на речь старосты Ворзеля в Facebook
Реакция на речь старосты Ворзеля в Facebook
Реакция на речь старосты Ворзеля в Facebook
Реакция на речь старосты Ворзеля в Facebook
Реакция на речь старосты Ворзеля в Facebook
Реакция на речь старосты Ворзеля в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что к восстановлению Киевщины присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных уже выплатили 305 млн. гривен.

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