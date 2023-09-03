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Староста Ворзеля втрапив у скандал: назвав росіян "старшими братами"

3 вересня 2023 23:51
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Староста Ворзеля втрапив у скандал: назвав росіян "старшими братами"
Староста селища Ворзель Андрій Липовецький. Фото: скриншот із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Староста селища Ворзель, що на Київщині, Андрій Липовецький опинився у центрі скандалу. Хвилю обурення громадськості викликали його слова про росіян, яких він назвав "старшими братами і родичами", а війну чиновник вважає "складнощами".  

Відео з заявою Андрія Липовецького опублікували у Facebook.

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Зокрема, він побажав українцям "перенести усі ті труднощі, які нам послав наш родич чи наш старший брат".

"Ми сьогодні рухаємося вперед, незважаючи на такі складнощі, які є. Я хочу побажати нам всім здоров'я, Божої благодаті, яка нам потрібно щоденно, щоб ми могли перенести усі ті труднощі, які нам послав наш родич чи наш старший брат... Задуматися над нашим життям, як правильно чи неправильно ми рухаємося", — сказав Липовецький у своїй промові. 

Реакція громадськості

Жінка, яка опублікувала відео, розповіла, що Липовецький зробив свою скандальну заяву 1 вересня. Вона також закликала СБУ відреагувати на вислови старости Ворзеля. 

"Таких осіб, як цей тип, називають консервами, бо вони сидять і чекають свого часу, а при нагоді здадуть ворогу країну. Найстрашніше, що він не один такий, їх ще багато", — написала авторка відео.

Своє обурення заявою Липовецького висловили і інші користувачі соцмережі у коментарях під відео.

Реакція на промову старости Ворзеля у Faebook
Реакція на промову старости Ворзеля у Facebook
Реакція на промову старости Ворзеля у Faebook
РРеакція на промову старости Ворзеля у Facebook
Реакція на промову старости Ворзеля у Faebook
Реакція на промову старости Ворзеля у Facebook
Реакція на промову старости Ворзеля у Faebook
Реакція на промову старости Ворзеля у Facebook

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних уже виплатили 305 млн гривень.

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