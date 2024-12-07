Прогноз погоды в Киеве и области 8 декабря от Укргидрометцентра

Женщина держит зонтик во время сильного ветра. Фото: Reuters

Погода в Киеве и области завтра, 8 декабря, будет дождливая и ветреная. Ночью прогнозируется мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 8 декабря

По прогнозам синоптиков, на территории Киевской области ожидается облачная погода.

Ночью возможны умеренные осадки, а днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, скоростью 7-12 м/с, ночью в отдельных районах области порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температурные показатели в течение суток будут колебаться от -1 °С до +4 °С.

В Киеве температура будет умеренной: ночью и днем от +1 °С до +3 °С.

Прогноз погоды в Киеве на 8 декабря. Фото: Meteoprog

Напомним, погода в Одессе и области 8 декабря будет дождливая и холодная. В регионе значительно похолодает. Кроме того, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Харькове завтра.