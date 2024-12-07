Прогноз погоди у Києві та області 8 грудня від Укргідрометцентру

Жінка тримає парасольку під час сильного вітру. Фото: Reuters

Погода у Києві та області завтра, 8 грудня, буде дощовою та вітряною. Вночі прогнозується мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 8 грудня

За прогнозами синоптиків, на території Київщини очікується хмарна погода.

Вночі можливі помірні опади, а вдень — невеликий дощ. Вітер південно-східний, швидкістю 7-12 м/с, вночі в окремих районах області пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Температурні показники протягом доби коливатимуться в межах від -1 °С до +4 °С.

У Києві температура буде помірною: вночі та вдень від +1 °С до +3 °С.

Прогноз погоди у Києві на 8 грудня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, погода в Одесі та області 8 грудня буде дощовою та холодною. У регіоні значно похолоднішає. Крім того, синоптики попередили про погіршення погоди у Харкові завтра.