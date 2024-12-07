Прогноз погоди у Києві та області 8 грудня від Укргідрометцентру

Стихія атакує Київ завтра — синоптики випустили попередження
Погода у Києві та області завтра, 8 грудня, буде дощовою та вітряною. Вночі прогнозується мороз.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві та області 8 грудня
За прогнозами синоптиків, на території Київщини очікується хмарна погода.
Вночі можливі помірні опади, а вдень — невеликий дощ. Вітер південно-східний, швидкістю 7-12 м/с, вночі в окремих районах області пориви можуть досягати 15-20 м/с.
Температурні показники протягом доби коливатимуться в межах від -1 °С до +4 °С.
У Києві температура буде помірною: вночі та вдень від +1 °С до +3 °С.
Нагадаємо, погода в Одесі та області 8 грудня буде дощовою та холодною. У регіоні значно похолоднішає. Крім того, синоптики попередили про погіршення погоди у Харкові завтра.
Читайте Новини.LIVE!