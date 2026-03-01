Проезд и коммуналка — что изменится в Киеве с 1 марта

Люди заходят в общественный транспорт. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

С 1 марта 2026 года в Киеве не предусмотрено резкого роста тарифов на коммунальные услуги или стоимости проезда в общественном транспорте. Основные цены для населения остаются стабильными, в то же время в марте состоится ежегодная индексация пенсий.

Общественный транспорт в Киеве — чего ждать с 1 марта

В столице с 1 марта не меняется стоимость проезда в общественном транспорте.

Проезд в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, на фуникулере и в городской электричке остается по действующему тарифу — 8 гривен за одну поездку (при условии оплаты транспортной карточкой или цифровым билетом).

Условия пользования транспортными карточками и электронными билетами также остаются без изменений.

Льготы на проезд в марте в Киеве

В марте продолжают действовать установленные льготы для школьников, студентов и других определенных законодательством категорий.

Ученики учебных заведений пользуются льготным или бесплатным проездом в соответствии с правилами учебного года. Для других льготных категорий порядок проезда не меняется.

Тарифы на электроэнергию с 1 марта в Киеве

Для бытовых потребителей в Киеве действует фиксированный тариф на электроэнергию:

4,32 грн за 1 кВт-ч;

2,16 грн за 1 кВт-ч - ночной тариф (23:00-07:00) для владельцев двухзонных счетчиков.

Пересмотра тарифа на март не ожидается.

Цены на газ, воду и отопление в марте

Для большинства бытовых потребителей, которые получают газ от Нафтогаза Украины, цена остается фиксированной — 7,96 грн за м³. Годовое фиксированное предложение продолжает действовать, и с 1 марта его пересмотр не предусмотрен.

Что касается воды, то в Киевводоканале не сообщали об изменении тарифов с 1 марта. Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для населения остается на действующем уровне.

Отопление — в течение отопительного сезона тарифы на тепло в столице остаются стабильными.

Тариф на централизованное отопление для населения в Киеве составляет — 1654,41 грн за 1 Гкал (с НДС). Суммы в платежках формируются в зависимости от фактического потребления тепловой энергии конкретным домом.

Индексация пенсий с 1 марта

С 1 марта 2026 года в Украине, в том числе и для киевлян, состоится индексация пенсий на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции зафиксирован за предыдущий год. Повышение коснется всех пенсионеров, которые получают выплаты через Пенсионный фонд Украины.

Размер повышения зависит от индивидуального размера выплат и страхового стажа.

Итак, с 1 марта 2026 года для киевлян не предусмотрено повышение стоимости проезда или базовых коммунальных услуг. Основные тарифы на электроэнергию, газ, воду и тепло остаются стабильными, а главным изменением месяца станет индексация пенсий.

