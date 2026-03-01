Що зміниться для Києва з 1 березня 2026 року — чи зростуть ціни на проїзд

Люди заходять у громадський транспорт. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

З 1 березня 2026 року у Києві не очікується перегляду вартості проїзду в громадському транспорті та основних комунальних тарифів для населення. Водночас перший місяць весни принесе киянам окремі соціальні зміни, зокрема щорічну індексацію пенсій.

Громадський транспорт у Києві — чого чекати з 1 березня

У столиці з 1 березня не змінюється вартість проїзду у громадському транспорті.

Проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, на фунікулері та в міській електричці залишається за чинним тарифом — 8 гривень за одну поїздку (за умови оплати транспортною карткою або цифровим квитком).

Умови користування транспортними картками та електронними квитками також залишаються без змін.

Пільги на проїзд у березні у Києві

У березні продовжують діяти встановлені пільги для школярів, студентів та інших визначених законодавством категорій.

Учні закладів освіти користуються пільговим або безплатним проїздом відповідно до правил навчального року. Для інших пільгових категорій порядок проїзду не змінюється.

Тарифи на електроенергію з 1 березня у Києві

Для побутових споживачів у Києві діє фіксований тариф на електроенергію:

4,32 грн за 1 кВт-год;

2,16 грн за 1 кВт-год — нічний тариф (23:00–07:00) для власників двозонних лічильників.

Перегляду тарифу на березень не очікується.

Ціни на газ, воду та опалення у березні

Для більшості побутових споживачів, які отримують газ від Нафтогазу України, ціна залишається фіксованою — 7,96 грн за м³. Річна фіксована пропозиція продовжує діяти, і з 1 березня її перегляд не передбачений.

Щодо води, то у Київводоканалі не повідомляли про зміну тарифів з 1 березня. Вартість централізованого водопостачання та водовідведення для населення залишається на чинному рівні.

Опалення — протягом опалювального сезону тарифи на тепло у столиці залишаються стабільними.

Тариф на централізоване опалення для населення у Києві становить — 1654,41 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Суми у платіжках формуються залежно від фактичного споживання теплової енергії конкретним будинком.

Індексація пенсій з 1 березня

З 1 березня 2026 року в Україні, зокрема і для киян, відбудеться індексація пенсій на 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції зафіксований за попередній рік. Підвищення торкнеться всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд України.

Розмір підвищення залежить від індивідуального розміру виплат та страхового стажу.

Отже, з 1 березня 2026 року для киян не передбачено підвищення вартості проїзду чи базових комунальних послуг. Основні тарифи на електроенергію, газ, воду та тепло залишаються стабільними, а головною зміною місяця стане індексація пенсій.

