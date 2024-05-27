Столичная медсестра выманила 260 тыс. гривен на "лечение" своей онкологии и "похороны" отца
В Киеве 27-летняя медсестра одной из больниц выманила у знакомого 260 тысяч гривен под предлогом "лечения" собственной онкологии и операции для своего отца, которого она и даже "похоронила". Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 27 мая.
Материалы дела
Преступная деятельность продолжалась практически полгода, в течение которого медсестра под разными видами требовала денег у бывшего коллеги по работе. Инициированные "лечения", кажется, не имели предела: от лекарств от несуществующей болезни до платной палаты и интенсивной терапии.
Впоследствии ситуация стала еще более сложной, когда она придумала историю о ком и необходимость лечения за границей, используя для этого даже мобильный телефон матери. Таким образом, с помощью манипуляций и злоупотреблений доверия она получила значительную сумму денег, которая составляла 260 тыс. гривен.
Жертва этой схемы не способна сразу узнать мошенничество, пополнив медицинские и похоронные расходы, даже не подозревая, что стал жертвой манипуляций и обмана.
Исходя из всего вышеупомянутого, в соответствии с процессуальным руководством прокуроров, медсестра была уведомлена о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины.
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