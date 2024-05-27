Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Столичная медсестра выманила 260 тыс. гривен на "лечение" своей онкологии и "похороны" отца arrow

Столичная медсестра выманила 260 тыс. гривен на "лечение" своей онкологии и "похороны" отца

27 мая 2024 12:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Столичная медсестра выманила 260 тыс. гривен на "лечение" своей онкологии и "похороны" отца
Задержана киевлянка. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Киеве 27-летняя медсестра одной из больниц выманила у знакомого 260 тысяч гривен под предлогом "лечения" собственной онкологии и операции для своего отца, которого она и даже "похоронила". Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 27 мая.

Читайте также:

Материалы дела

Преступная деятельность продолжалась практически полгода, в течение которого медсестра под разными видами требовала денег у бывшего коллеги по работе. Инициированные "лечения", кажется, не имели предела: от лекарств от несуществующей болезни до платной палаты и интенсивной терапии.

Впоследствии ситуация стала еще более сложной, когда она придумала историю о ком и необходимость лечения за границей, используя для этого даже мобильный телефон матери. Таким образом, с помощью манипуляций и злоупотреблений доверия она получила значительную сумму денег, которая составляла 260 тыс. гривен.

Жертва этой схемы не способна сразу узнать мошенничество, пополнив медицинские и похоронные расходы, даже не подозревая, что стал жертвой манипуляций и обмана.

Исходя из всего вышеупомянутого, в соответствии с процессуальным руководством прокуроров, медсестра была уведомлена о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины.

Столичная медсестра выманила 260 тыс. гривен на "лечение" своей онкологии и "похороны" отца - фото 1
Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Ранее представители банка предупреждали о мошенничестве в мессенджерах — украинцы получают уведомления о фиктивной денежной помощи.

Также мы рассказывали, что в Одессе перед судом предстанут участники преступной схемы за масштабное мошенничество, осуществлявшееся под видом международного инвестиционного холдинга. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.

Киев
деньги
мошенничество
прокуратура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы