Столичная медсестра выманила 260 тыс. гривен на "лечение" своей онкологии и "похороны" отца

Задержана киевлянка. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

В Киеве 27-летняя медсестра одной из больниц выманила у знакомого 260 тысяч гривен под предлогом "лечения" собственной онкологии и операции для своего отца, которого она и даже "похоронила". Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 27 мая.

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Преступная деятельность продолжалась практически полгода, в течение которого медсестра под разными видами требовала денег у бывшего коллеги по работе. Инициированные "лечения", кажется, не имели предела: от лекарств от несуществующей болезни до платной палаты и интенсивной терапии.

Впоследствии ситуация стала еще более сложной, когда она придумала историю о ком и необходимость лечения за границей, используя для этого даже мобильный телефон матери. Таким образом, с помощью манипуляций и злоупотреблений доверия она получила значительную сумму денег, которая составляла 260 тыс. гривен.

Жертва этой схемы не способна сразу узнать мошенничество, пополнив медицинские и похоронные расходы, даже не подозревая, что стал жертвой манипуляций и обмана.

Исходя из всего вышеупомянутого, в соответствии с процессуальным руководством прокуроров, медсестра была уведомлена о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Ранее представители банка предупреждали о мошенничестве в мессенджерах — украинцы получают уведомления о фиктивной денежной помощи.

Также мы рассказывали, что в Одессе перед судом предстанут участники преступной схемы за масштабное мошенничество, осуществлявшееся под видом международного инвестиционного холдинга. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.