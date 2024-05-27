Столична медсестра виманила 260 тис. гривень на "лікування" своєї онкології та "похорон" батька

Затримана киянка. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram

У Києві 27-річна медсестра однієї з лікарень виманила у знайомого 260 тисяч гривень під приводом "лікування" власної онкології та операції для свого батька, якого вона і навіть "поховала". Жінці повідомлено про підозру у шахрайстві.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури у вівторок, 27 травня.

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Матеріали справи

Злочинна діяльність тривала практично пів року, протягом якого медсестра під різними виглядами вимагала гроші у колишнього колеги по роботі. Ініційовані "лікування", здається, не мали меж: від ліків на неіснуючу хворобу до платної палати та інтенсивної терапії.

Згодом ситуація стала ще більш складною, коли вона вигадала історію про кому та необхідність лікування за кордоном, використовуючи для цього навіть мобільний телефон матері. Таким чином, за допомогою маніпуляцій та зловживань довіри, вона отримала значну суму грошей, яка складала 260 тис. гривень.

Жертва цієї схеми, не здатний відразу впізнати шахрайство, поповнивши медичні та похоронні витрати, навіть не підозрюючи, що став жертвою маніпуляцій та обману.

Виходячи з усього вищезазначеного, відповідно до процесуального керівництва прокурорів, медсестрі було повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Раніше представники банку попереджали про шахрайство в месенджерах — українці отримують повідомлення про фіктивну грошову допомогу.

Також ми розповідали, що в Одесі перед судом постануть учасники злочинної схеми за масштабне шахрайство, яке здійснювали під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень.