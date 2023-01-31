Полиция в Киеве разоблачила схему продажи наркотиков, замаскированых под еду, кофе и желуди

Столичная полиция разоблачила схему распространения наркотиков: запрещенные вещества прятали в желудях
В столице правоохранители разоблачили незаконную деятельность группировки, распространявшей наркотические вещества. Злоумышленники прятали наркотики в кофе, еду и даже желуди.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Дарницкий район
Правоохранители этого района столицы вместе с сотрудниками киберполиции обнаружили в сети сайт, продававший наркотики.
Через интернет-ресурс распространялись кокаин, амфетамин, MDMA, экстази и ряд других наркотических средств и психотропных веществ. Оплата за наркотики принималась на электронные кошельки.
Во время задержания и обыска одного из участников группировки у него были обнаружены наркотики, замаскированные в продуктах питания и желудях.
Общая сумма изъятого в результате обыска составила около 2 млн. грн.
Святошинский район
Здесь полиция разоблачила злоумышленника, отправлявшего наркотики почтовой службой.
Запрещенные вещества он прятал в пакетах с зерновым кофе.
У задержанного обнаружили во время обыска 4 посылки с особо опасным психотропным веществом "PVP".
Напомним, что в середине января полиция Броварского района Киевской области обнаружила целую группу граждан, незаконно сбывавших психотропные и наркотические вещества.
Продажа наркотических и психотропных препаратов проходила через специально созданный Telegram-канал.
Организовал преступную группу 28-летний житель поселка Барышевка.
Полиция провела девять санкционированных обысков по местам жительства фигурантов дела. Были найдены и изъяты лабораторное оборудование, психотропные вещества (Альфа-PVP, амфетамин и экстази), наркотические вещества (каннабис и метадон).
Общая стоимость изъятого на черном рынке оценивается около 800 тысяч гривен.
Фото: ОГП