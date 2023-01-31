Поліція у Києві викрила схему продажу наркотиків, які маскували під їжу, каву і жолуді

Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалася продажем наркотичних речовин

У столиці правоохоронці викрили незаконну діяльність угруповання, яке розповсюджувало наркотичні речовини. Зловмисники ховали наркотики у каву, їжу і навіть жолуді.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Дарницький район

Правоохоронці цього району столиці разом із співробітниками кіберполіції виявили у мережі сайт, який продавав наркотики.

Через інтернет-ресурс розповсюджувалися кокаїн, амфетамін, MDMA, екстазі та низка інших наркотичних засобів та психотропних речовин. Оплата за наркотики приймалася на електронні гаманці.

Під час затримання та обшуку одного із учасників угруповання у нього виявили наркотики, замасковані у продуктах харчування та жолудях.

Загальна сума вилученого в результаті обшуку склала близько 2 млн грн.

Святошинський район

Тут поліція викрила зловмисника, який відправляв наркотики поштовою службою.

Заборонені речовини він ховав у пакетах із зерновою кавою.

У затриманого знайшли під час обшуку 4 посилки з особливо небезпечною психотропною речовиною "PVP".

Нагадаємо, що у середині січня поліція Броварського району Київської області виявила цілу групу громадян, які незаконно збували психотропні та наркотичні речовини.

Продаж наркотичних та психотропних препаратів відбувався через спеціально створений Telegram-канал.

Організував злочинну групу 28-річний мешканець селища Баришівка.

Поліція провела дев’ять санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів справи. Були знайдені і вилучені лабораторне обладнання, психотропні речовини (Альфа-PVP, амфетамін і екстазі), наркотичні речовини (канабіс і метадон).

Загальна вартість вилученого на “чорному ринку” оцінюється близько 800 тисяч гривень.

Фото: ОГП