Поліція у Києві викрила схему продажу наркотиків, які маскували під їжу, каву і жолуді

Столична поліція викрила схему розповсюдження наркотиків: заборонені речовини ховали в жолудях
У столиці правоохоронці викрили незаконну діяльність угруповання, яке розповсюджувало наркотичні речовини. Зловмисники ховали наркотики у каву, їжу і навіть жолуді.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
-
Вдруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу
-
Відрубав голову та кінцівки: СБУ викрила окупанта, який вбив цивільного на Харківщині
-
Дев’ять років колонії: ВАКС виніс вирок ексслідчому Генпрокуратури Дмитру Сусу
-
Пародія зірки "Кварталу 95" на Миколу Тищенка у Таїланді потрапила в тренди YouTube
-
Боротьба з корупцією: Україна — на 116 місці світового рейтингу
-
Митників спіймали на махінаціях із швидкими: держава зазнала 20-мільйонних збитків
-
В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф
-
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, — Буданов
-
Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали
-
Михайло Мудрик опинився у центрі расистського скандалу в Англії: деталі
Дарницький район
Правоохоронці цього району столиці разом із співробітниками кіберполіції виявили у мережі сайт, який продавав наркотики.
Через інтернет-ресурс розповсюджувалися кокаїн, амфетамін, MDMA, екстазі та низка інших наркотичних засобів та психотропних речовин. Оплата за наркотики приймалася на електронні гаманці.
Під час затримання та обшуку одного із учасників угруповання у нього виявили наркотики, замасковані у продуктах харчування та жолудях.
Загальна сума вилученого в результаті обшуку склала близько 2 млн грн.
Святошинський район
Тут поліція викрила зловмисника, який відправляв наркотики поштовою службою.
Заборонені речовини він ховав у пакетах із зерновою кавою.
У затриманого знайшли під час обшуку 4 посилки з особливо небезпечною психотропною речовиною "PVP".
Нагадаємо, що у середині січня поліція Броварського району Київської області виявила цілу групу громадян, які незаконно збували психотропні та наркотичні речовини.
Продаж наркотичних та психотропних препаратів відбувався через спеціально створений Telegram-канал.
Організував злочинну групу 28-річний мешканець селища Баришівка.
Поліція провела дев’ять санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів справи. Були знайдені і вилучені лабораторне обладнання, психотропні речовини (Альфа-PVP, амфетамін і екстазі), наркотичні речовини (канабіс і метадон).
Загальна вартість вилученого на “чорному ринку” оцінюється близько 800 тисяч гривень.
Фото: ОГП