Столичные правоохранители ужесточили меры безопасности в Киеве 8 и 9 мая

Полицейские в Киеве. Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители ужесточили меры безопасности в Киеве в течение 8 и 9 мая. Полицейские совместно с военнослужащими НГУ, представителями ДФТГ будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Меры безопасности в Киеве

Обеспечение публичной безопасности и порядка будет происходить в местах возможных возложений цветов, в том числе вблизи мемориалов, путем выставления пеших нарядов. К тому же в течение 8 и 9 мая столичные правоохранители будут следить за порядком вблизи кладбищ.

"Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проходить к ближайшему укрытию. Существует минная опасность в лесополосах на деоккупированных территориях области, поэтому правоохранители отмечают не проводить отдых в лесах и на побережьях водоемов", — говорится в сообщении.

Полицейские напомнили, что в Киеве действует комендантский час с 00:00 до 05:00.

Полицейские в Киеве. Фото: mvs.gov.ua

Полицейские в Киеве. Фото: mvs.gov.ua

Напомним, что Владимир Зеленский предлагает парламенту утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отметят День Европы.

Также мы писали, что в День памяти и примирения, 8 мая, Украина чествует тех, кто во Второй мировой войне боролся с нацизмом и победил его, а также всех жертв войны.

Добавим, Юсов заявил, что традиционно диктаторская Российская империя выбирает символические даты для провокаций. Нынешнее празднование Дня Победы в РФ 9 мая может не стать исключением.